Israel ban hành lệnh sơ tán cư dân Gaza City, chuẩn bị chiến dịch quân sự mới

Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Reuters, quân đội Israel ngày 9/9 đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp đối với người dân Gaza City trước khi mở màn một đợt tấn công mới. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nếu Hamas không trả tự do cho những con tin còn lại.

Kế hoạch tiến vào thành phố có khoảng 1 triệu dân Palestine này khiến nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm trở nên phức tạp hơn. Chính phủ của ông Netanyahu và các đồng minh cực hữu coi đây là bước then chốt để giành quyền kiểm soát các cứ điểm cuối cùng của Hamas.

Thông báo sơ tán gây ra tình trạng hỗn loạn và hoang mang trong dân chúng. Một số người cho biết họ buộc phải rời về phía nam, nhưng phần lớn vẫn chọn ở lại vì tin rằng không nơi nào ở Gaza còn an toàn. Ông Netanyahu tuyên bố lực lượng Israel đang tập hợp để chuẩn bị bước vào chiến dịch trên bộ tại Gaza City và kêu gọi cư dân rời đi ngay lập tức.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn tiếp diễn. Tại Doha, Qatar đang thúc giục lãnh đạo Hamas chấp thuận kế hoạch do Mỹ đề xuất. Hamas xác nhận đã nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ và đang thảo luận với các nhà trung gian để tiếp tục đàm phán. Về phía Israel, Ngoại trưởng Gideon Saar cho biết nước này đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kế hoạch của Israel vấp phải làn sóng chỉ trích quốc tế, đặc biệt liên quan đến ý định giải giáp toàn bộ Dải Gaza và đặt khu vực dưới quyền kiểm soát an ninh của Tel Aviv. Giới quan sát cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại vùng đất với 2,2 triệu dân, vốn đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Israel khẳng định không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt Hamas, trong khi nhóm vũ trang này tuyên bố sẽ không hạ vũ khí trừ khi một nhà nước Palestine độc lập được thành lập. Hiện Israel cho biết đã kiểm soát khoảng 75% diện tích Gaza kể từ sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt giữ. Trong số 48 con tin còn lại ở Gaza, Tel Aviv tin rằng chỉ còn 20 người còn sống.

Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel kể từ đầu cuộc xung đột đến nay đã khiến hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng, đồng thời buộc hầu hết dân số phải sơ tán và biến phần lớn lãnh thổ thành đống đổ nát.