Indonesia căng sức dập cháy rừng, Malaysia điều lực lượng hỗ trợ

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước tình hình này, Indonesia đã chấp thuận đề nghị của Malaysia về việc hỗ trợ chữa cháy bằng máy bay, trực thăng và hàng chục nhân viên cứu hỏa.

Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á dẫn lời Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 19/9 cho biết nước này sẽ triển khai 1 máy bay Bombardier CL-415MP, 3 trực thăng và 52 nhân viên cứu hỏa tới Indonesia tham gia các hoạt động chữa cháy.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Ahmad gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm 18/9 và đề nghị hỗ trợ.

Theo ông Ahmad, hai bên cũng trao đổi về các biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó với cháy rừng và khói mù xuyên biên giới theo cách thức “có tổ chức hơn”. Tổng thống Prabowo bày tỏ cảm ơn Malaysia, đồng thời nhấn mạnh dù các đám cháy xảy ra trên lãnh thổ Indonesia, tác động của khói mù cũng ảnh hưởng tới các nước láng giềng.

Việc Malaysia triển khai lực lượng hỗ trợ diễn ra sau khi Nhật Bản hồi tuần trước điều hơn 300 binh sĩ tới đảo Borneo để giúp Indonesia kiểm soát các đám cháy. Borneo là hòn đảo được Indonesia, Malaysia và Brunei cùng chia sẻ.

Indonesia thường xuyên phải đối mặt với cháy rừng trong mùa khô, thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm.

Tuy nhiên, tình hình năm nay nghiêm trọng hơn, một phần do hiện tượng khí hậu El Niño được dự báo ở mức mạnh nhất kể từ khi các số liệu tương tự bắt đầu được ghi nhận cách đây 40 năm.

Các chuyên gia cũng cho rằng biến đổi khí hậu, tình trạng suy thoái rừng kéo dài nhiều thập kỷ và hoạt động phát quang đất bằng phương pháp đốt đã làm thay đổi cảnh quan tự nhiên, khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng.

Theo Chính phủ Indonesia, hơn 202.000ha đất đã bị thiêu rụi trên cả nước trong 7 tháng đầu năm. Dự án Nusantara Atlas đưa ra con số gần 300.000ha trong cùng kỳ và ước tính tổng diện tích bị ảnh hưởng lên gần 896.000ha nếu tính cả tháng 8.

Cháy rừng không chỉ gây thiệt hại đối với hệ sinh thái và ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Indonesia, mà còn tạo ra tình trạng khói mù xuyên biên giới, tác động tới Malaysia và Singapore.

Diễn biến này đang thúc đẩy nhu cầu tăng cường phối hợp giữa các nước trong khu vực nhằm ứng phó với những vụ cháy rừng và hạn chế tác động của khói mù.

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