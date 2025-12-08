  • Huế ngày nay Online
Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại viện dưỡng lão, 16 người thiệt mạng

ClockThứ Hai, 29/12/2025 16:15
Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Manado xác nhận vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại viện dưỡng lão Werdha Damai khiến 16 người thiệt mạng và 3 người bị bỏng.

Một cụ ông được giải cứu trong vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Reuters) 

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại viện dưỡng lão Werdha Damai ở thành phố Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi của nước này, khiến 16 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo cháy vào lúc 20h31ngày 28/12. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây khó khăn lớn cho công tác cứu nạn.

Ông Jimmy Rotinsulu - Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Manado - xác nhận có 16 người thiệt mạng và 3 người bị bỏng. 

Đáng chú ý, nhiều thi thể được tìm thấy ngay trong phòng riêng, cho thấy phần lớn nạn nhân - đều là người cao tuổi - có thể đang nghỉ ngơi khi ngọn lửa bùng phát. Giới chức nhận định tốc độ lan nhanh của đám cháy khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Nhà chức trách đã sơ tán an toàn 12 người và chuyển họ tới bệnh viện địa phương để theo dõi sức khỏe.

Những hình ảnh phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy ngọn lửa dữ dội nhuộm đỏ bầu trời đêm. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra.

Các vụ hỏa hoạn gây chết người không hiếm gặp tại Indonesia - quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo, nơi nhiều công trình cũ kỹ và hệ thống an toàn phòng cháy còn hạn chế. Chỉ trong tháng này, một vụ cháy tại tòa nhà văn phòng 7 tầng ở Jakarta đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Trước đó, năm 2023, hơn 10 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại nhà máy chế biến nickel ở miền Đông nước này.

Vụ hỏa hoạn tại Manado tiếp tục làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra thảm họa./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: IndonesiaHỏa hoạnnghiêm trọngviện dưỡng lão
