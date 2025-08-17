  • Huế ngày nay Online
Hội nghị Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Kết nối hợp tác vì hòa bình

ClockThứ Sáu, 26/09/2025 10:00
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 25/9, Hội nghị Tư lệnh lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPACC), Hội thảo Quản lý lục quân Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPAMS) và Diễn đàn Lãnh đạo lục quân cao cấp (SELF) 2025 đã kết thúc sau 3 ngày diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Nâng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng Chủ tịch nước: Việt Nam mong muốn đưa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mớiTrang mới cho quan hệ Việt - Mỹ

 Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia IPACC-14. Ảnh: Viên Luyến/PV TTXVN tại Malaysia

Trước đó, sáng 24/9, IPACC, IPAMS, SELF 2025 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Đại tướng Tan Sri Dato' Sri Muhammad Hafizuddeain bin Jantan, Tư lệnh Lục quân Malaysia - chủ nhà của các sự kiện này năm nay - và Đại tướng Ronald Clark, Tư lệnh Bộ Tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương (USARPAC). Tham dự còn có Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Adly bin Zahari và Phó Đại sứ Mỹ tại Malaysia David Gamble.

Theo Ban Tổ chức, với chủ đề “Xây dựng sức mạnh tổng hợp: Chuyển đổi mạng lưới sức mạnh lục quân đa quốc gia thông qua tiếp xúc cởi mở”, IPACC-14, IPAMS-49 và SELF-11 nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia được xây dựng trên nền tảng tin cậy thông qua đối thoại cởi mở, đồng thời tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác chiến lược giữa các lực lượng lục quân trong khu vực để giải quyết các thách thức an ninh hiện tại và tương lai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

 Đoàn đại biểu quân đội các nước tham dự IPACC-14.

Các hoạt động chính trong hội nghị bao gồm các cuộc thảo luận bàn tròn, họp song phương, phiên thảo luận nhóm. Tất cả các hoạt động đều nhấn mạnh vào đối thoại cởi mở, chia sẻ quan điểm chiến lược và chuyên môn, tăng cường hợp tác, giao lưu quân sự giữa các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài 3 hội nghị chính, Ban Tổ chức thiết kế chương trình giao lưu dành cho phu nhân, phu quân của các đại biểu tham dự hội nghị nhằm thúc đẩy quan hệ gắn kết hơn, giao lưu văn hóa và tạo nền tảng để chia sẻ quan điểm về vai trò của gia đình như trụ cột hạnh phúc trong cộng đồng quân đội.

 Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại hội thảo của IPACC-14.

Các hội nghị, diễn đàn diễn ra từ ngày 23-25/9 với sự tham dự của 162 đại biểu đến từ 27 quốc gia gồm Malaysia, Mỹ, Australia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Canada, Chile, Jiji, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Maldives, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Phillipines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Anh, Vanuatu và Việt Nam.

Đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ IPACC-14. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn tham dự IPAMS-49.

 Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Trung tướng Simon Stuart, Trưởng đoàn Australia.

Bên lề Hội nghị, Đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gặp song phương với Trưởng đoàn các nước Mông Cổ, Mỹ, Australia để thảo luận về kết quả và phương pháp hợp tác Lục quân giữa Việt Nam và các nước đối tác.

IPACC là sáng kiến của Lục quân Thái Bình Dương Mỹ được tổ chức 2 năm/lần. Đại biểu tham dự là Tư lệnh Lục quân các nước thuộc khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lãnh đạo lục quân các nước, tăng cường hợp tác, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lục quân các nước trong khu vực.

 Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam gặp Trung tướng Simon Stuart, Trưởng đoàn Australia.

Trong khi đó, IPAMS được tổ chức thường niên, tập trung vào việc chia sẻ kiến thức về các vấn đề hiện tại, thảo luận nhóm và các hoạt động song phương liên quan đến an ninh, quản lý tác chiến và hợp tác quân sự. SELF tập trung vào việc chia sẻ kiến thức và chuyên môn về lãnh đạo, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phúc lợi quân đội.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: hội nghị Tư lệnh Lục quânẤn Độ DươngThái Bình Dươngkết nốihợp tác vì hòa bình
