Mở rộng không gian hợp tác

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong một cuộc họp báo ở Warsaw.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong hai ngày 12 và 13/4, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, theo kế hoạch, sáng 13/4, hai nhà lãnh đạo tổ chức hội đàm, thảo luận sâu rộng về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Do Ba Lan là một quốc gia thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phía Hàn Quốc nhấn mạnh, hai bên sẽ thảo luận sâu về các phương án đối phó với các vấn đề toàn cầu và tình hình chính trị quan trọng, gồm cả chiến tranh Trung Đông. Phản ánh đà phát triển ngày càng thực chất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Donald Tusk được kỳ vọng trở thành dấu mốc “nâng hạng” quan hệ hai bên.

Sau chặng dừng chân đầu tiên, Thủ tướng Donald Tusk tới Nhật Bản trong chuyến thăm 3 ngày, tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Nhấn mạnh, Ba Lan là một đối tác chiến lược quan trọng, cùng chia sẻ các giá trị với Tokyo, Nhật Bản bày tỏ hy vọng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ba Lan sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất định, việc Thủ tướng Donald Tusk chọn Hàn Quốc và Nhật Bản làm điểm đến trong hành trình đối ngoại tại châu Á đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Ba Lan phản ánh xu hướng các quốc gia châu Âu đang chủ động mở rộng không gian chiến lược ra ngoài Lục địa già.

Là một trong những trụ cột an ninh của châu Âu, nhất là sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Ba Lan có nhu cầu cấp thiết trong việc hiện đại hóa quân đội, đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng và tăng cường quan hệ với các đối tác có năng lực công nghệ cao. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc nổi lên như một đối tác phù hợp, với khả năng cung ứng linh hoạt.

Những năm gần đây đã chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Ba Lan-Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng với các hợp đồng quan trọng. Chuyến thăm của ông Donald Tusk được kỳ vọng là bước tiếp theo nhằm củng cố trụ cột hợp tác đã hình thành, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghệ, năng lượng và công nghiệp chiến lược.

Nếu Hàn Quốc là đối tác về công nghiệp và quốc phòng, Nhật Bản lại mang ý nghĩa chiến lược ở cấp độ rộng hơn. Là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới và là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại châu Á, Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trật tự khu vực. Trong bối cảnh đó, việc Warsaw hướng tầm nhìn sang Đông Á cho thấy một sự dịch chuyển quan trọng trong tư duy của giới lãnh đạo Ba Lan, khi nỗ lực nâng cấp vị thế thành một mắt xích quan trọng để kết nối hai không gian chiến lược là châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương.

Ở chiều ngược lại, cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có những tính toán riêng khi tăng cường quan hệ với Ba Lan. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, hai nền kinh tế hàng đầu Đông Bắc Á chủ động mở rộng mạng lưới đối tác vượt ra ngoài khu vực, trong đó Ba Lan nổi lên như một cửa ngõ quan trọng vào thị trường EU.

