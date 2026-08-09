Hai người dân được cứu, 558 người mất tích sau sạt lở gây lũ bùn tại Tây Tạng

Lực lượng cứu hộ tập kết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8 giờ sáng 27/8 giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và cứu được 2 người dân làng Resuo, đồng thời xác định 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như xác minh tình hình thương vong vẫn đang được tiếp tục.

Thành phố Nhật Khách Tắc đã kích hoạt ứng phó cứu trợ thiên tai cấp I, thành lập sở chỉ huy tiền phương và điều phối các lực lượng chuyên môn triển khai công tác cứu hộ. Đến 15 giờ chiều 26/8, Bộ Tài nguyên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp II về phòng, chống thảm họa địa chất, đồng thời cử đoàn công tác đến hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ và phòng ngừa các thảm họa địa chất thứ phát.

Theo thông tin từ Chiến khu miền tây Trung Quốc, lúc 8 giờ 2 phút sáng nay (27/8), một máy bay vận tải Y-20 của không quân Chiến khu miền tây cất cánh từ một sân bay ở khu vực tây nam Trung Quốc, chở đoàn công tác đến Tây Tạng để tổ chức lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia công tác cứu hộ liên hợp tại khu vực xảy ra thiên tai.

Ngoài ra, “Luồng xanh” tài chính khẩn cấp được kích hoạt song song với công tác cứu hộ, các cơ quan tài chính Trung Quốc cũng nhanh chóng kích hoạt cơ chế bảo đảm hỗ trợ khẩn cấp, bảo đảm nguồn kinh phí cứu trợ được phân bổ kịp thời và chính xác đến khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 26/8, tại khu vực phía Nepal thuộc lưu vực sông Đông Lâm Tạng Bố, huyện Cát Long, thành phố Nhật Khách Tắc, Tây Tạng, xảy ra hiện tượng được nghi là tuyết lở, có khả năng gây ra một chuỗi thảm họa nghiêm trọng và đe dọa gây thương vong lớn.

Liên quan đến việc liệu có xảy ra động đất trước hoặc trong thời điểm thảm họa hay không, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu từng ghi nhận khả năng xảy ra một trận động đất mạnh 4,4 độ gần khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Thông tin này sau đó được một số cơ quan truyền thông và phía Nepal dẫn lại.

Tuy nhiên, USGS sau đó đã cập nhật phân tích và đính chính nhận định trước đó. Sau khi tổng hợp dữ liệu từ các trạm địa chấn lân cận, sóng địa chấn chu kỳ dài và hình ảnh vệ tinh, USGS cho rằng không xảy ra động đất kiến tạo tại khu vực vào thời điểm đó. Tín hiệu rung chấn được ghi nhận thực tế có liên quan đến sự sụp đổ của sông băng, sạt lở đất và dòng chảy bùn đá.

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