  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư do bất ổn chính trị

ClockThứ Ba, 30/06/2026 15:09
Lần đầu trong 10 năm qua, số người buộc phải di dời trên toàn thế giới ghi nhận xu hướng giảm. Trải qua cuộc sống bấp bênh nơi xứ người, hàng triệu người tị nạn đã lựa chọn trở về, bất chấp tình trạng xung đột, bạo lực và nghèo đói ở quê hương chưa được giải quyết. Tuy nhiên, dù trở về quê hương hay tiếp tục lưu lạc, điều chờ đợi họ ở phía trước vẫn là một tương lai bất định.

Triệt phá đường dây công nghệ cao “rút ruột” hơn 22.000 thẻ ngân hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồngNghị viện châu Âu thông qua cải cách về giải quyết vấn đề người di cưHiệp ước về di cư và tị nạn của EU: Bước khởi đầu cho một hành trình dài

Người tị nạn tại Juba, Nam Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo báo cáo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) vừa công bố, năm 2025, gần 15 triệu người tị nạn trên toàn cầu đã trở về hoặc buộc phải trở về quê hương, mức cao thứ 2 kể từ khi dữ liệu được thống kê cách đây 60 năm. Nhiều người trong số đó phải đối mặt điều kiện sống khó khăn khi cơ sở hạ tầng tại quê hương bị tàn phá nghiêm trọng sau xung đột, dịch vụ thiết yếu thiếu thốn, việc làm không ổn định và nguy cơ mất an ninh vẫn hiện hữu.

Theo các cuộc phỏng vấn của UNHCR với những người Afghanistan hồi hương, 80% gia đình được hỏi cho biết, không được ăn đủ bữa trong ngày, trong khi hơn 1/3 chia sẻ không thể tiếp cận dịch vụ y tế. Thực tế này làm dấy lên lo ngại về khả năng tái hòa nhập lâu dài, đồng thời kéo theo nguy cơ tái bùng phát làn sóng di cư trái phép. 

Khác với những người đã trở về quê hương, gần 118 triệu người, tương đương 1/70 dân số thế giới, vẫn đang mắc kẹt trong cảnh sống lưu lạc nơi xứ người để chạy trốn bạo lực và đói nghèo. Phần lớn người tị nạn đến từ các nước là điểm nóng về an ninh như: Nam Sudan, Sudan, Syria, Ukraine.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Barham Salih khẳng định, nhiều người không thể trở về nhà nhưng lại không được chào đón tại quốc gia họ xin tị nạn. Hiện tại, nhiều nước đang thu hẹp hoặc đình chỉ các chương trình tiếp nhận. Mỹ, quốc gia tiếp nhận người tị nạn lớn nhất thế giới trong nhiều năm, đã cắt giảm đáng kể số lượng người được phép nhập cư theo diện tị nạn.

Trong bước đi mới nhất, Cố vấn Nhà trắng Stephen Miller tuyên bố, “cánh cửa của nước Mỹ đã hoàn toàn khép lại với những người xin tị nạn”, sau khi Tòa án Tối cao nước này ban hành phán quyết quan trọng liên quan chính sách di trú, tạo thêm cơ sở pháp lý cho chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới và thu hẹp một số chương trình bảo vệ nhân đạo.

Cùng với Mỹ, nhiều nước cũng giảm hạn ngạch tiếp nhận hoặc tạm dừng chương trình tái định cư lâu năm. Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua quy định được cho là cứng rắn nhất trong những năm qua nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư.

Khi nhiều cánh cửa đóng lại, cơ hội tìm kiếm cuộc sống mới của người xin tị nạn ngày càng bị thu hẹp. Hiện phần lớn trách nhiệm đặt trên vai các nước có nguồn lực hạn chế. UNHCR cho biết, gần 68% số người tị nạn trên thế giới đang được tiếp nhận bởi các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đây là những nước vốn đối mặt nhiều thách thức về phát triển kinh tế, việc làm, giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, ước tính, khoảng 2,37 triệu người tị nạn trên toàn thế giới cần được tái định cư tại nước thứ ba trong năm 2027.

Tình trạng xung đột leo thang tại nhiều khu vực đang kéo theo làn sóng di dời ngày càng gia tăng. Trong đó, Trung Đông là một trong những khu vực có số người di dời lớn nhất thế giới với khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở vì bất ổn và khủng hoảng nhân đạo. Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn, bằng cách dập tắt các điểm nóng xung đột, chấm dứt bạo lực, ổn định cuộc sống cho người dân.

https://nhandan.vn/giai-quyet-nguyen-nhan-goc-re-cua-tinh-trang-di-cu-do-bat-on-chinh-tri-post972340.html?gidzl=OvlFOiNTj0jXXiPYoi6z36k6osBMo-jTSDkRDzIOxLr-YvnWs9pdNotGmc2EnxXQA8UVOcAJTKDUmTsv2G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: nguyên nhângốc rễ tình trạngdi cưbất ổn chính trị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoạt động di cư qua Đại Tây Dương tăng trở lại

Nhà chức trách Mauritania ngày 9/6 thông báo phát hiện hàng nghìn người di cư ngoài khơi nước này, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để vào châu Âu gia tăng trở lại.

Hoạt động di cư qua Đại Tây Dương tăng trở lại
Giải quyết vấn đề di cư và tị nạn của EU: Hành trình chông gai

Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), cuộc cải tổ toàn diện nhất trong nhiều năm qua của Brussels ở lĩnh vực quản lý di cư, sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài và nhiều khó khăn.

Giải quyết vấn đề di cư và tị nạn của EU Hành trình chông gai
Thách thức di cư ngày càng nghiêm trọng

Xung đột leo thang tại Trung Đông đã gây tổn thất không thể đong đếm về người và của, tình hình an ninh khu vực như “chỉ mành treo chuông”, tạo làn sóng di cư trái phép ồ ạt và mất an toàn. Do đó, châu Âu lại bị đặt vào tình cảnh như ngồi trên đống lửa.

Thách thức di cư ngày càng nghiêm trọng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top