  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hiệp ước về di cư và tị nạn của EU: Bước khởi đầu cho một hành trình dài

ClockChủ Nhật, 14/06/2026 09:44
Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong nhiều thập niên qua nhằm siết chặt quản lý người di cư.

EU nối lại đàm phán với Ukraine về tư cách thành viênEU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật sốEU đạt thỏa thuận thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng và đẩy nhanh chuyển đổi số

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. Ảnh: THX 

Tuy nhiên, thỏa thuận mang tính bước ngoặt này có dẫn đến hồi kết cho cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu hay không thì vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Làn sóng người di cư bất hợp pháp vốn là nỗi nhức nhối kéo dài tại châu Âu, khi hàng triệu người chạy trốn nghèo đói và bạo lực bất chấp nguy hiểm, tìm mọi cách đến châu lục này.

Thực trạng đó đã gây ra những hệ lụy lớn đối với nền kinh tế, ổn định chính trị, xã hội và cả tình đoàn kết của Liên minh Cờ xanh. Dù luôn là vấn đề “nóng” được mang ra bàn thảo trên bàn nghị sự, song nỗ lực kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại châu Âu vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, Hiệp ước về di cư và tị nạn là cuộc cải tổ toàn diện nhằm kiểm soát biên giới ngoài EU và thiết lập quy trình tị nạn thống nhất. Với những quy định cứng rắn nhất nhiều năm qua, Hiệp ước được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” trong hệ thống quản lý người tị nạn của EU.

Ủy viên EU phụ trách vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner khẳng định, đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục quyền kiểm soát của châu Âu đối với dòng người nhập cư.

Điểm đáng chú ý nhất là quy định cho phép các nước EU thiết lập “trung tâm hồi hương” ở một quốc gia bên ngoài khối. Những người bị từ chối đơn xin tị nạn sẽ được chuyển tới “trung tâm hồi hương”.

Hiệp ước cũng mở rộng đáng kể quyền hạn của các cơ quan chức năng khi yêu cầu những người bị ra lệnh trục xuất phải hợp tác với chính quyền và rời khỏi lãnh thổ EU. 

Những trường hợp không tuân thủ có thể đối mặt biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn như cắt trợ cấp xã hội, tịch thu giấy tờ hoặc giam giữ. Thời hạn giam giữ tối đa đối với người nhập cư bất hợp pháp cũng được nâng từ 6 tháng hiện nay lên 24 tháng và có thể gia hạn thêm.

Đối với những trường hợp bị đánh giá là đe dọa an ninh quốc gia, thời gian giam giữ có thể kéo dài không xác định. Các biện pháp nêu trên bịt lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống tị nạn của EU - đó là thực trạng người đã bị từ chối cho tị nạn nhưng vẫn không chịu rời đi.

Theo thống kê, hiện chỉ chưa đến 30% số người bị yêu cầu rời khỏi EU thật sự quay về quê hương họ hoặc rời khỏi lãnh thổ EU. Nhiều người tìm cách ở lại bất hợp pháp bằng cách trốn tránh cơ quan chức năng, thay đổi nơi ở, thậm chí di chuyển sang nước thành viên khác.

Những giải pháp mạnh tay trong Hiệp ước về di cư và tị nạn là minh chứng rõ ràng cho thấy, EU đang chuyển sang cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư.

Đây là bước đi cần thiết nhằm giải quyết hệ lụy mà dòng người di cư bất hợp pháp gây ra với an ninh, kinh tế, xã hội của các nước thành viên.

Về an ninh, đó là tình trạng bất ổn xảy ra tại khu vực biên giới cũng như một số thành phố của EU. Mối đe dọa gia tăng khi các phần tử cực đoan có thể trà trộn trong dòng người tị nạn, xâm nhập châu Âu, thực hiện các hoạt động khủng bố, đe dọa trực tiếp sự bình yên của người dân.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại các khoản chi dành cho người tị nạn sẽ ảnh hưởng quỹ phúc lợi xã hội và ngân sách quốc gia. Những vấn đề này ngày càng tác động mạnh tới đời sống chính trị châu Âu khi khoét sâu chia rẽ giữa các quốc gia thành viên và tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của các đảng cực hữu.

Trong bối cảnh đó, EU buộc phải sớm hành động và Hiệp ước về di cư và tị nạn được kỳ vọng là giải pháp cho bài toán khó này. Tuy nhiên, việc thực thi hiệp ước cũng vấp phải ý kiến trái chiều.

Các nước thành viên như Pháp và Tây Ban Nha hoài nghi về hiệu quả thực tế của mô hình “trung tâm hồi hương” khi các sáng kiến tương tự trước đó không đạt kết quả như kỳ vọng.

Một số tổ chức nhân quyền cũng cảnh báo về rủi ro pháp lý và hậu quả nhân đạo tiềm tàng, đồng thời lo ngại các quyền cơ bản của người di cư khó được bảo đảm đầy đủ.

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước, đòi hỏi những nỗ lực lâu dài trên tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm của các nước thành viên.

Bên cạnh đó, Liên minh Cờ xanh cũng không thể tự mình giải quyết triệt để làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào, nếu các nguyên nhân gốc rễ như xung đột, đói nghèo tại quê hương của người di cư chưa được xử lý triệt để.

https://nhandan.vn/hiep-uoc-ve-di-cu-va-ti-nan-cua-eu-buoc-khoi-dau-cho-mot-hanh-trinh-dai-post969020.html?gidzl=E33v8dICtXiwBV0YUvFS5JilzYribuiK8Y2W8Z_DtauY8_9pRPI96ISjyYywnemM8IpmUMLvZnyES8pJ6G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Hiệp ướcdi cưEU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật số

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Hàn Quốc diễn ra tại Brussels ngày 10/6, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ.

EU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật số
Hoạt động di cư qua Đại Tây Dương tăng trở lại

Nhà chức trách Mauritania ngày 9/6 thông báo phát hiện hàng nghìn người di cư ngoài khơi nước này, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để vào châu Âu gia tăng trở lại.

Hoạt động di cư qua Đại Tây Dương tăng trở lại

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top