EU đạt thỏa thuận về quỹ đoàn kết năm 2026 về di cư và tị nạn

ClockThứ Ba, 09/12/2025 09:34
Tuần lễ Người tị nạn Hy Lạp 2024 tôn vinh những đóng góp về văn hóa của người tị nạnĐức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

 Dòng người di cư vượt qua biên giới Áo-Đức ở khu vực Simbach, miền Nam Đức. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Ngày 8/12, các bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) tại cuộc họp Hội đồng Nội vụ EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc thành lập Quỹ đoàn kết năm 2026 trong khuôn khổ hiệp ước di cư và tị nạn mới của khối.

Theo thông cáo của phái đoàn Séc tại EU, Cộng hòa Séc sẽ được miễn đóng góp trong năm tới do đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine theo cơ chế bảo vệ tạm thời.

Tại cuộc họp, Hội đồng EU cũng thông qua lập trường đối với hai quy định nhằm đẩy nhanh xử lý các đơn xin tị nạn không đủ điều kiện, quy định về “Quy định về quốc gia thứ ba an toàn” và “Quy định về Quốc gia nguồn gốc an toàn." Đây là cơ sở để bắt đầu đàm phán với Nghị viện châu Âu.

EU đồng thời đang hoàn thiện danh sách chung về các quốc gia xuất xứ an toàn, giúp rút ngắn quá trình xem xét các hồ sơ bị đánh giá thiếu cơ sở và hạn chế tình trạng di chuyển thứ cấp trong nội khối.

Cùng với đó, Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí cho Ba Lan được miễn trừ khỏi nghĩa vụ tái định cư bắt buộc và các điều khoản liên quan trong Hiệp ước Di cư gây tranh cãi của khối.

Thông báo được Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński đưa ra ngày 8/12 tại Brussels, bên lề cuộc họp Hội đồng Nội vụ EU.

Ông Kierwiński cho biết Ba Lan “được miễn khỏi mọi cơ chế tái định cư và không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan," đồng thời khẳng định Warsaw đã đạt được mục tiêu đề ra.

Theo cơ chế đoàn kết của EU, các nước từ chối tiếp nhận người di cư phải trả khoảng 20.000 euro cho mỗi trường hợp hoặc đóng góp cho các hoạt động chung tại biên giới ngoài của khối.

Ba Lan xin miễn trừ cùng 5 nước khác Áo, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc và Estonia với lý do đang tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn Ukraine và phải đối phó tình trạng khẩn cấp di cư tại biên giới với Belarus từ năm 2021./.

Theo vietnamplus.vn
