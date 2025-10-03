Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 bắt đầu nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc

Đội Công binh số 4 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei.

Cụ thể, 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã có mặt tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei để thay thế Đội Công binh số 3 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

100% cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 đã được quán triệt kỹ về các quy định của Liên hợp quốc, của Phái bộ, luật pháp nước sở tại, quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ luật của Quân đội; bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ cũng như các yêu cầu của Liên hợp quốc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngay trong những ngày đầu, Đội đã bắt đầu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn đầu tiên. Các phân đội công binh bắt đầu lên kế hoạch sửa chữa những con đường lầy lội do thời tiết; đội quân y nhanh chóng thiết lập trạm xá, sẵn sàng hỗ trợ y tế không chỉ cho các cán bộ, nhân viên trong Đội mà còn chuẩn bị các phương án phối hợp cứu chữa cho người dân địa phương.

Trong khi đó, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Hội nghị bàn giao công tác giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã diễn ra trong không khí trang trọng, đoàn kết và trách nhiệm cao.

Sau một tuần làm việc tích cực, không quản ngại khó khăn, thử thách, các tập thể, cá nhân của hai đơn vị đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, liên tục của bệnh viện vừa tiến hành thống kê, kiểm kê, bàn giao-tiếp nhận đầy đủ trên mọi mặt công tác. Quá trình chuyển giao diễn ra nhanh gọn, khoa học, bảo đảm tính toàn diện và đúng quy định.

Tại hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Anh Đức - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Bệnh viện chia sẻ toàn diện tình hình nhiệm kỳ vừa qua, nêu bật những thuận lợi, khó khăn, thành quả đạt được cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Đồng chí nhấn mạnh: "Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tin tưởng rằng với sự kế thừa và phát huy những nền tảng đã có, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách trong nhiệm kỳ mới, gặt hái nhiều thành công hơn nữa".

Đại diện đơn vị tiếp nhận, Thiếu tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Tài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 khẳng định: Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Tại hội nghị, Giám đốc hai Bệnh viện đã ký biên bản bàn giao và thực hiện nghi thức chuyển giao con dấu - đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7.

Ngay sau hội nghị, hai đơn vị đã có buổi làm việc trực tuyến với Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá Mạc Đức Trọng bày tỏ vui mừng khi nghe báo cáo về quá trình bàn giao được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định. Đồng chí cũng ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cả hai Bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn trong thời gian tới.