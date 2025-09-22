Chính quyền Tổng thống Trump muốn nắm giữ 10% cổ phần tại mỏ lithium lớn nhất nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đàm phán lại các điều khoản của khoản vay 2,26 tỷ USD từ Bộ Năng lượng Mỹ dành cho dự án khai thác lithium tại mỏ Thacker Pass cùng với General Motors.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đề xuất nắm giữ cổ phần này là ví dụ mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Trump can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế Mỹ, tương tự như việc họ đã đầu tư vào Intel, MP Materials và các công ty công nghệ, khoáng sản khác của Mỹ nhằm thúc đẩy các ngành được cho là quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Mỏ Thacker Pass được dự báo trở thành nguồn cung lithium lớn nhất Tây bán cầu khi đi vào hoạt động vào năm 2028. Dự án đã triển khai được gần một năm với hơn 600 nhà thầu đang làm việc tích cực tại công trường cách biên giới Nevada và Oregon khoảng 40 km về phía Nam. Mỏ Thacker Pass được xem là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng lithium nội địa. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài của Mỹ nhằm tăng sản lượng lithium trong nước, một kim loại dùng để sản xuất pin xe điện và các thiết bị điện tử khác.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump rất ủng hộ dự án này. Sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu của Lithium Americas đã tăng khoảng 80% trong giao dịch ngoài giờ từ 3 USD lên 5,54 USD/cổ phiếu.

Dự án này từ lâu được cả đảng Cộng hòa và Dân chủ xem là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản lượng khoáng sản chiến lược của Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia xử lý lithium lớn nhất thế giới.

Mỹ hiện sản xuất chưa đến 5.000 tấn lithium mỗi năm tại một cơ sở khai thác của Albemarle ở bang Nevada. Giai đoạn đầu của dự án Thacker Pass dự kiến cung cấp 40.000 tấn lithium carbonat đạt chất lượng pin chuẩn đủ cho khoảng 800.000 xe điện.

Dự án Thacker Pass trị giá 2,93 tỷ USD đã được Tổng thống Trump phê duyệt vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Các quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chốt khoản vay từ Văn phòng Chương trình Cho vay (LPO) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ vào năm 2024. Khoản vay kéo dài 24 năm với lãi suất tính theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tại thời điểm giải ngân từng phần.

Lithium Americas có giá trị thị trường khoảng 750 triệu USD và là một trong số các công ty đang phát triển các dự án lithium ở Mỹ như ioneer, Exxon Mobil, Standard Lithium...