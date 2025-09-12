  • Huế ngày nay Online
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước giữa Israel, Palestine

ClockThứ Bảy, 13/09/2025 07:40
Chiều 12/9 (tức rạng sáng 13/9 theo giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80 đã thông qua Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và Thực hiện giải pháp Hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ). Ảnh minh họa: THX/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại New York, với kết quả 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng, ĐHĐ LHQ đã thông qua tuyên bố do Pháp và Saudi Arabia đồng bảo trợ nói trên. Argentina, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tonga, Israel và Mỹ là các thành viên không tán thành tuyên bố. Tuyên bố quy định các hành động cụ thể để giải quyết xung đột Israel - Palestine và hiện thực hóa tầm nhìn về một giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont cho biết Tuyên bố New York đề ra một lộ trình duy nhất để thực hiện giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ và thành lập một Nhà nước Palestine vừa có hiệu lực, vừa có chủ quyền. Lộ trình này cũng kêu gọi giải giáp Hamas, loại trừ khả năng tổ chức nắm quyền quản lý đối với Gaza, bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab và các đảm bảo an ninh tập thể. Theo báo Al Jazeera, LHQ ủng hộ việc thiết lập một phái bộ ổn định quốc tế tạm thời dưới sự bảo trợ của LHQ nhằm bảo vệ dân thường, giúp chuyển giao trách nhiệm an ninh, giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ thực hiện hòa bình hậu xung đột.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ António Guterres một lần nữa tái khẳng định “vấn đề cốt lõi của tiến trình hòa bình Trung Đông là việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, theo đó hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và dân chủ - Israel và Palestine - cùng chung sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh”. Dù Tuyên bố New York không mang tính ràng buộc pháp lý, song văn kiện này có ý nghĩa to lớn, thể hiện ý chí chung mạnh mẽ của các thành viên LHQ đối với vấn đề Israel - Palestine và hòa bình Trung Đông nói chung.

