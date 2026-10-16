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Thế giới

Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028 nóng lên từ bầu cử giữa kỳ

ClockThứ Ba, 20/10/2026 08:57
Chỉ còn khoảng 2 tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ (vào ngày 3-11), tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục. Sự sụt giảm này đặt ra thử thách cho đảng Cộng hòa trong việc bảo vệ thế đa số tại Quốc hội.

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Theo kết quả thăm dò do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos phối hợp thực hiện công bố ngày 18-10, tỷ lệ người trưởng thành tại Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là 33%, trong khi 66% không tán thành.

Mức tín nhiệm này giảm 4% so với đợt khảo sát hồi tháng 7, mức thấp nhất kể từ khi ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ 2. Những yếu tố như giá nhiên liệu biến động, xung đột quân sự tại Iran là nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ... 

Cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm tại bang Maine. Ảnh: XINHUA  

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của kênh NBC News phối hợp với SurveyMonkey, 55% cử tri muốn đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội, so với 45% ủng hộ đảng Cộng hòa. 

Ngoài việc quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, bầu cử giữa kỳ còn tạo tiền đề cho việc định hình lực lượng và chính sách tranh cử của hai đảng trước khi khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Do đó, mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ và đảng Cộng hòa phần nào cũng phản ánh lợi thế của vòng bầu cử Tổng thống năm 2028.

Tờ The Washington Post ngày 18-10 nhận định, những chiến dịch hiện tại chính là cơ hội để mỗi chính trị gia xây dựng mạng lưới ủng hộ, củng cố vị thế nội bộ và tích lũy ngân sách. Theo thông lệ, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028 có thể khởi động từ nửa đầu năm 2027.

Trong giai đoạn nước rút, những ứng viên tiềm năng đang tích cực hỗ trợ đồng minh trong các cuộc đua vào Thượng viện, Hạ viện và ghế thống đốc bang. Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez (bang New York) của đảng Dân chủ đều xác nhận đang cân nhắc khả năng ra tranh cử.

Phía đảng Cộng hòa, Phó Tổng thống JD Vance, ứng viên hàng đầu, cho biết đang cân nhắc khả năng tranh cử tổng thống cùng với Thượng nghị sĩ Ted Cruz (bang Texas) và Thượng nghị sĩ John Kennedy (bang Louisiana).

Ông JD Vance đang tích cực vận động các bang chiến trường để bảo vệ thế đa số tại Quốc hội. Thế đa số sít sao khiến tỷ lệ ủng hộ suy giảm có thể gây khó cho đảng Cộng hòa.

Đảng này hiện giữ 53 ghế Thượng viện, so với 47 ghế của đảng Dân chủ; kỳ bầu cử tới sẽ bầu lại 35 ghế, gồm 22 ghế Cộng hòa và 13 ghế Dân chủ.

Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Dân chủ cần bảo vệ các ghế hiện có, đồng thời giành thêm ít nhất 4 ghế từ đối thủ. Những bang chiến trường được đánh giá có tính cạnh tranh gay go nhất là Alaska, Iowa, Maine, North Carolina, Ohio và Texas.

Theo nhận định của một số chuyên gia phân tích bầu cử, Maine và North Carolina là những bang mà đảng Dân chủ có cơ hội triển vọng nhất để giành thêm ghế.

Theo tờ New York Times, tỷ phú Elon Musk đã đóng góp hơn 276 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa kể từ tháng 7-2026, trở thành nhà tài trợ lớn nhất được công khai trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm nay. Đơn vị nhận khoản tài trợ lớn nhất là Quỹ Lãnh đạo Thượng viện của đảng Cộng hòa, với 158 triệu USD.

Theo sggp.org.vn
 Từ khóa: cuộc đuaNhà Trắngnăm 2028
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