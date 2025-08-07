Chương mới trong quan hệ hợp tác vì hòa bình và phát triển

Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Việt Nam mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Arab anh em.

Mối thâm tình trên nền tảng lịch sử

Khi chuyên cơ phục vụ Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Cairo, giữa khoảng không bao la, đất nước Ai Cập hiện ra với dòng sông Nile như dải lụa vắt ngang, uốn quanh, giữa một bức tranh màu xám của nắng, gió sa mạc. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi khi nhắc đến Ai Cập là nhắc đến đất nước của những kỳ quan và con người kiên cường, với dòng sông dài nhất thế giới băng qua, mang lại sức sống cho vùng khô cằn trở thành cái nôi của một trong những nền văn minh cổ đại vĩ đại nhất nhân loại và có sức phát triển mạnh mẽ đến ngày nay.

Và với miền đất nơi xa xôi ấy mối thâm tình giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ai Cập cũng như các nước Arab đã có nền tảng lịch sử, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia Arab dày công vun đắp. Trong trái tim người dân Ai Cập và nhiều nước Arab vẫn còn nguyên vẹn ký ức sống động về Hồ Chí Minh, người bạn lớn, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.

Xuyên suốt chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường, trong những cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Ai Cập và Liên đoàn Arab đều thể hiện rõ sự ngưỡng mộ, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và con đường phát triển đất nước vươn lên giàu mạnh của Việt Nam. Tổng Thư ký Ahmed Aboul Gheit khi đón tiếp Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm và phát biểu chính sách tại Trụ sở Liên đoàn Arab đã xúc động bày tỏ: Từ những năm 1950, nhân dân Ai Cập và các nước Arab, trong đó có cá nhân tôi luôn theo dõi cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc vĩ đại của nhân dân Việt Nam, coi đó là hình mẫu để Ai Cập và các nước Arab noi theo. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không từ ngữ nào diễn tả được hết sự ngưỡng mộ đối với Người.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi trong hội đàm cũng luôn thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi lịch sử hào hùng và những thành tựu phát triển vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi cho biết: “Ai Cập luôn trân trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó son sắt như giữa những người anh em với Việt Nam”.

Mối thâm tình giữa hai đất nước, hai dân tộc còn là sự giao lưu, chia sẻ, mến mộ nền tảng chiều sâu văn hóa, đất nước, con người của hai miền đất tưởng như xa xôi nhưng lại có sự gắn bó truyền thống, thân tình, hữu nghị, bền chặt.

Và trong phát biểu chính sách tại Trụ sở Liên đoàn Arab, Chủ tịch nước chia sẻ: Kho tàng sử thi, triết học, thơ ca hàng nghìn năm của thế giới Arab đã làm mê đắm biết bao thế hệ người Việt Nam. Bản sắc văn hóa độc đáo và những giá trị tinh thần vượt thời gian của Ai Cập và các nước Arab luôn là nguồn cảm hứng bất tận về trí tuệ, lòng dũng cảm, yêu tự do và công lý, làm giàu thêm cho nền văn minh nhân loại. Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ và rất tự hào khi có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 22 quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab, với nhiều lĩnh vực hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả. Trong đó, quan hệ Việt Nam-Ai Cập là một hình mẫu đẹp về tình hữu nghị, tình anh em.

Nâng tầm quan hệ

Mối thâm tình lịch sử, sự trân quý và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Ai Cập và rộng lớn hơn là mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước Arab luôn được hun đúc, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ai Cập là nước Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ từ tháng 11/2013 và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Bắc Phi. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam-Ai Cập đạt 541,36 triệu USD; Ai Cập có 22 dự án đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 2,87 triệu USD.

Chuyến thăm Ai Cập lần này của Chủ tịch nước Lương Cường tiếp tục khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời cũng là dịp để Việt Nam và Ai Cập trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước.

Trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên đều thúc đẩy làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ, tạo khuôn khổ mới để Việt Nam cùng Ai Cập củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai thêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, chống biến đổi khí hậu, du lịch và giao lưu nhân dân; tạo thuận lợi hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và hoạt động hợp tác cùng có lợi. Và minh chứng rõ nét nhất cho những mong muốn phát triển đó khi Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi cùng khẳng định quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi bày tỏ với vị trí kết nối ba châu lục và thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng rãi của mình, Ai Cập sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly khi hội kiến với Chủ tịch nước cũng đề xuất thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-Arab và khẳng định sẽ là cầu nối gắn kết Việt Nam với các thị trường khu vực Trung Đông - châu Phi và các nước Arab; khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Ai Cập... Chủ tịch nước Lương Cường thì nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Liên đoàn Arab, đặc biệt trong việc bảo vệ hòa bình, thúc đẩy xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế, nơi tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của các nước đang phát triển như chúng ta được lắng nghe và tôn trọng.

Kế thừa, gìn giữ, phát huy mối quan hệ được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Gamal Abdel Nasser và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp từ những ngày đầu đấu tranh giải phóng dân tộc để phát triển lên tầm cao mới trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động hiện nay là điều trân quý. Trên cơ sở đó, để phù hợp với tầm mức của quan hệ song phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như với mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường lần này, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện.

Kết quả chuyến thăm thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, đoàn kết cùng nhau thúc đẩy sự phát triển, vươn mình của hai đất nước, dân tộc Việt Nam-Ai Cập ngày càng được nhân lên. Trong chia sẻ của mình, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công” và khẳng định: Ngày nay chân lý đó vẫn còn nguyên giá trị, sức mạnh nằm ở tinh thần đoàn kết. Chúng tôi mong muốn cùng các bạn viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Arab anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển.