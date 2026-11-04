Chứng khoán Mỹ lao dốc, cổ phiếu công nghệ và trung tâm dữ liệu chịu áp lực sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Làn sóng bán tháo tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu (data center), trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể dẫn đến những quy định hạn chế mới đối với các dự án hạ tầng phục vụ AI.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ số Dow Jones giảm 1.097 điểm - tương đương 2,1%, trong khi S&P 500 mất 3,2%. Các doanh nghiệp cung cấp năng lực điện toán AI và cho thuê lại dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề, với cổ phiếu CoreWeave giảm 14,6% và Nebius giảm 18%. Cổ phiếu Iren mất 20%, Applied Digital giảm 19,7%, trong khi GE Vernova giảm 9,2%.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Giới đầu tư lo ngại Quốc hội khóa mới có thể thúc đẩy những quy định chặt chẽ hơn đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, vốn tiêu thụ nhiều điện năng để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của ngành AI.

Theo thông tin được công bố, các dự án trung tâm dữ liệu đã trở thành vấn đề gây tranh luận tại nhiều địa phương trong cuộc bầu cử lần này. Trong số 50 cuộc trưng cầu ý kiến liên quan đến các cơ sở này, ít nhất 46 cuộc ghi nhận kết quả phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới.

Chủ tịch tập đoàn Meta - bà Dina Powell McCormick - nhận định sự phản đối của cộng đồng địa phương có thể khiến việc triển khai các dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ trở nên khó khăn hơn. Bà cảnh báo các tập đoàn công nghệ lớn đang cân nhắc mở rộng đầu tư ra nước ngoài để phân tán rủi ro, trong bối cảnh các dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn và tiêu thụ nhiều năng lượng.

Trước những quan ngại này, OpenAI ngày 5/11 đã công bố chương trình National Community Compact, trong đó đưa ra các cam kết về giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm, công khai tác động đối với tiếng ồn và nguồn nước, đảm bảo người dân địa phương không phải gánh thêm chi phí điện do các dự án gây ra, đồng thời tăng tuyển dụng lao động tại địa phương. Công ty cho biết chương trình đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, không phải phản ứng riêng trước kết quả bầu cử.

Texas là một trong những bang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm, do chiếm khoảng 26% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến xây dựng tại Mỹ. Kết quả bầu cử tại bang này - với chiến thắng của các ứng cử viên Dân chủ James Talarico trong cuộc đua Thượng viện và Gina Hinojosa trong cuộc đua thống đốc - làm gia tăng những quan ngại về triển vọng của các dự án công nghệ tại địa phương.

Chuyên gia phân tích Dan Ives thuộc Yorkville Ives & Co. cảnh báo tốc độ phát triển ngành trung tâm dữ liệu đến năm 2028 có thể giảm đáng kể nếu hoạt động xây dựng bị trì hoãn. Trong khi đó, các chuyên gia UBS ước tính việc tạm dừng một số dự án có thể ảnh hưởng tới khoảng 30% tổng công suất trung tâm dữ liệu dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Giới công nghệ cảnh báo những trở ngại trong thủ tục cấp phép và phản ứng của cộng đồng địa phương có thể khiến nước Mỹ đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh phát triển AI. Tuy nhiên, chính quyền của một số địa phương cũng đang tìm cách thương lượng với doanh nghiệp để duy trì các khoản đầu tư và việc làm. Theo Giám đốc phụ trách quan hệ toàn cầu của OpenAI Chris Lehane, công ty đã trao đổi với cư dân, quan chức và các ứng cử viên tại Georgia, Ohio và Texas trong nhiều tháng nhằm xây dựng những cam kết giải quyết quan ngại về tác động của trung tâm dữ liệu.

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