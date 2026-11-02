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Thế giới

Mỹ tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ

ClockThứ Tư, 04/11/2026 09:01
Ngày 3/11, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra. Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Ngoài ra, cử tri tại 36 bang cũng tổ chức bầu thống đốc. Trước đó, khoảng 57 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức.

Bầu cử Mỹ: Cuộc đua kịch tínhBầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cuộc đua quyết liệt trước giờ bỏ phiếu

 Cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm tại Los Angeles. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Hiện đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Vì vậy, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này sẽ quyết định đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Kết quả cuộc bầu cử là phép thử đối với mức độ tín nhiệm dành cho chính quyền đương nhiệm, đồng thời có thể định hình cục diện chính trị nước Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028.

Trong bài phát biểu vận động trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả của đảng Cộng hòa.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến những thành tựu phát triển kinh tế mà chính quyền đương nhiệm đã đạt được trong những năm qua, trong đó khẳng định thu nhập cá nhân của người dân Mỹ đang ở mức cao nhất trong lịch sử và tỷ lệ nghèo ở mức thấp kỷ lục.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, các vấn đề kinh tế, y tế và tình hình Trung Đông thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri Mỹ. Khảo sát do Gallup thực hiện trước thềm cuộc bầu cử cho thấy, kinh tế và y tế là hai vấn đề được 50% cử tri được hỏi đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lá phiếu của họ.

Tình hình tại Iran đứng thứ ba với 47% người được hỏi coi đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tiếp đó là các vấn đề phân phối thu nhập và tài sản, giá nhiên liệu, nhập cư và quyền phá thai.

https://nhandan.vn/my-tien-hanh-bau-cu-giua-nhiem-ky-post1000040.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹtiến hànhbầu cử giữa nhiệm kỳ
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