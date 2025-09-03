Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 05/09/2025 07:49
Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là "hàng xóm tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt của nhau, cùng chia sẻ vận mệnh chung và luôn sát cánh bên nhau."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Kyodo/TTXVN) 

Theo Tân hoa xã, ngày 4/9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Bắc Kinh.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn 6 năm qua, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/ 2019.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là "hàng xóm tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt của nhau, cùng chia sẻ vận mệnh chung và luôn sát cánh bên nhau." 

Cũng theo ông Tập Cận Bình, việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới thể hiện quyết tâm kiên định của Bình Nhưỡng trong việc bảo vệ thành quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh đây cũng là cơ hội quan trọng để hai đảng và hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc và phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Ông khẳng định, bất chấp những thay đổi trong tình hình quốc tế, quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ không thay đổi./.

Theo vietnamplus.vn
