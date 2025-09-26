  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật

ClockThứ Sáu, 26/09/2025 15:07
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 26/9, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt việc thay thế chương trình thực tập sinh nước ngoài gây tranh cãi, bắt đầu từ năm tài chính 2027, bằng một chương trình mới nhằm cải thiện việc bảo vệ quyền lợi, tăng tính linh hoạt cho việc thay đổi công việc và tăng cường giám sát.

Thực tập sinh Việt Nam và đồng nghiệp Nhật Bản trong giờ giải lao tại nơi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tuyến/ TTXVN

Theo chương trình mới này, với các luật liên quan có hiệu lực từ ngày 1/4/2027, người lao động nước ngoài sẽ được phép thay đổi nơi làm việc trong cùng một ngành nghề với một số điều kiện nhất định, đánh dấu một bước ngoặt so với chương trình hiện hành vốn được thực hiện theo nguyên tắc cấm chuyển đổi công việc và khiến nhiều người phải rời bỏ môi trường làm việc khắc nghiệt.

Cũng theo chương trình trên, Nhật Bản sẽ tiếp nhận lao động nước ngoài trong 17 ngành nghề, bao gồm xây dựng và nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Ngoài ra, chương trình này cũng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang diện Lao động Kỹ năng Đặc định, cho phép làm việc trung hạn đến dài hạn, sau khi về nguyên tắc đã làm việc được 3 năm.

Chương trình thực tập sinh ban đầu được triển khai vào năm 1993 như một cách thức để chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển, nhưng đã bị chỉ trích là vỏ bọc cho việc nhập khẩu lao động giá rẻ khi dân số trong độ tuổi lao động của Nhật Bản đang giảm dần. Chương trình này sẽ bị bãi bỏ ngay khi chương trình mới có hiệu lực.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nêu rõ: "Điều thiết yếu đối với Nhật Bản là trở thành một quốc gia được lựa chọn là nơi làm việc hấp dẫn" trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nguồn nhân lực.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Chính phủ Nhật Bảnphê duyệtthay thếchương trìnhthực tập sinh kỹ thuật
