  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Pháp và Mỹ

ClockThứ Hai, 25/08/2025 14:42
Bộ Ngoại giao và châu Âu của Pháp ra thông cáo cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner trong ngày 25/8 để phản đối bức thư mà ông đã gửi cho Tổng thống Emmanuel Macron.

Wall Street Journal: Cuộc chiến trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đẩy nước Mỹ tới ngã ba đường

 Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner. (Nguồn: AP)

Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao và châu Âu của Pháp ra thông cáo cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner trong ngày 25/8 để phản đối bức thư mà ông đã gửi cho Tổng thống Emmanuel Macron.

Trong thư, Đại sứ Kushner cho rằng Chính phủ Pháp không quyết liệt trong việc chống nạn bài Do Thái.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, những cáo buộc của ông Kushner vi phạm luật pháp quốc tế và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, cũng như không tương xứng với mối quan hệ của hai nước.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về căng thẳng trên.

Trước đó, trong thư gửi Tổng thống Pháp Macron, Đại sứ Mỹ bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái tại Pháp cũng như việc Chính phủ Pháp chưa hành động đủ để đối phó với tình trạng này.

Phía Pháp lập tức bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định đã “huy động toàn diện” để đối phó với làn sóng gia tăng các hành vi bài Do Thái trên lãnh thổ của mình.

Tuần trước, Tổng thống Macron cũng vừa bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Pháp có ý định công nhận Nhà nước Palestine. Tel Aviv cho rằng đây là nguyên nhân thúc đẩy nạn bài Do Thái ở Pháp.

Pháp hiện có cộng đồng người Do Thái lớn nhất Tây Âu, với khoảng 500.000 người, tương đương 1% dân số.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tổng thống Macron thường chỉ trích mạnh mẽ cách Thủ tướng Netanyahu tiến hành cuộc chiến ở Dải Gaza, đặc biệt là việc gây thương vong cho dân thường Palestine./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: căng thẳngngoại giaoPhápMỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ tăng thuế đối với hơn 400 mặt hàng chứa nhôm, thép

Ngày 19/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hơn 400 danh mục sản phẩm có chứa nhôm và thép, qua đó làm gia tăng đáng kể phạm vi và tác động của công cụ thuế quan đối với thương mại.

Mỹ tăng thuế đối với hơn 400 mặt hàng chứa nhôm, thép

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top