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Thế giới

BRICS thông qua Tuyên bố Indore, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu

ClockChủ Nhật, 14/06/2026 09:39
Tuyên bố Indore mở ra một chương mới trong hợp tác nông nghiệp toàn cầu khi đặt người nông dân, đặc biệt là nông dân quy mô nhỏ, vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển.

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Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS lần thứ 16 dưới sự chủ trì của Ấn Độ đã bế mạc tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, với việc thông qua Tuyên bố Indore, được đánh giá là một khuôn khổ hợp tác mới nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường an ninh lương thực và nâng cao vai trò của nông dân trong chương trình nghị sự của khối. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan cho biết, Tuyên bố Indore mở ra một chương mới trong hợp tác nông nghiệp toàn cầu khi đặt người nông dân, đặc biệt là nông dân quy mô nhỏ, vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển.

Các nước thành viên tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư nông sản.

Hội nghị cũng nhất trí triển khai nhiều sáng kiến hợp tác mới, trong đó có việc thành lập Diễn đàn toàn cầu về quyền của nông dân trong hệ thống giống cây trồng, Mạng lưới BRICS AGRIN về đầu vào nông nghiệp và nguồn gen, Mạng lưới Nông nghiệp kỹ thuật số BRICS thúc đẩy ứng dụng AI, IoT và công nghệ số trong sản xuất, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy sáng kiến Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS nhằm tăng cường liên kết thị trường và chuỗi cung ứng lương thực.

Theo Bộ trưởng Chouhan, các quyết định được thông qua phản ánh quyết tâm chung của các nước BRICS trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và chia sẻ tri thức.

Ông nhấn mạnh, BRICS hiện chiếm gần một nửa dân số thế giới, khoảng 42% diện tích đất nông nghiệp và đóng góp khoảng 42% sản lượng lương thực toàn cầu, do đó việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

BRICS được thành lập năm 2009 với 4 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó kết nạp Nam Phi vào năm 2010. Từ năm 2024-2025, khối tiếp tục mở rộng với sự tham gia của Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Indonesia và Saudi Arabia, trở thành một trong những cơ chế hợp tác của các nền kinh tế mới nổi có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Theo số liệu được phía Ấn Độ công bố, các nước BRICS hiện chiếm gần 50% dân số toàn cầu, sở hữu khoảng 42% diện tích đất nông nghiệp và đóng góp khoảng 42% sản lượng lương thực thế giới. Nông nghiệp vì vậy được xác định là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

https://nhandan.vn/brics-thong-qua-tuyen-bo-indore-thuc-day-hop-tac-nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-toan-cau-post969032.html?gidzl=ZHYHHtUfNt6F1PX7UBPTVuu0aqzljGTvbm_5G3plKYEN39SHRhO5T982bqqvv01xb0EL6sNFWlO1SwbISm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: BRICSthông quatuyên bố Indore
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