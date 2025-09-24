ASEAN tăng cường hội nhập kinh tế để vượt qua thách thức toàn cầu

Quang cảnh Hội nghị AEM-57. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu đầy biến động, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với hội nhập và hợp tác khu vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 ngày 23/9, các nhà lãnh đạo đã thảo luận và thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng nhằm xây dựng khả năng phục hồi, đảm bảo sự thịnh vượng chung và duy trì vai trò trung tâm của khối.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Zafrul Abdul Aziz, cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của ASEAN là nâng cấp và ký kết các thỏa thuận kinh tế then chốt để đối phó với các thách thức mới nổi. Trong đó, đáng chú ý là Hiệp định khung kinh tế kỹ thuật số ASEAN (DEFA). Được xem là hiệp định đầu tiên thuộc loại này trong một khuôn khổ khu vực, DEFA đang trong quá trình đàm phán và dự kiến sẽ được hoàn tất phần lớn vào cuối năm nay.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế kỹ thuật số của ASEAN lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời giải quyết các rào cản phi thuế quan và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong khi đó, ưu tiên thứ 2 là nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) vào tháng 10. Phiên bản nâng cấp sẽ bổ sung các yếu tố mới để giải quyết những vấn đề mới nổi như hàng hóa tái sản xuất, thương mại và môi trường, kết nối chuỗi cung ứng.

Điều này phản ánh cam kết của ASEAN đối với một hệ thống thương mại đa phương mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, đồng thời giúp giảm thiểu các rào cản thương mại. Dù tỷ trọng thương mại nội khối ASEAN tương đối ổn định, các sáng kiến được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng tổng khối lượng giao dịch trong khu vực.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng đã thảo luận về nhiều sáng kiến quan trọng khác, bao gồm khuôn khổ ASEAN về chuỗi cung ứng bán dẫn tích hợp, lộ trình triển khai xe điện (EV) trong ASEAN và hợp tác khu vực về năng lượng thông qua Lưới điện ASEAN.

Bất chấp dự báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, ASEAN vẫn là điểm sáng về thu hút đầu tư. Trong năm 2024, khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu giảm 11%, FDI vào ASEAN tăng 8%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào tiềm năng của khu vực.

Để đối phó với các thách thức địa kinh tế, ASEAN đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm địa kinh tế. Lực lượng này đã đưa ra các khuyến nghị về các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, và đều đã được thông qua. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm cũng đã xác thực nhiều sáng kiến đang được ASEAN triển khai và sẽ tiếp tục đóng vai trò cố vấn quan trọng.

ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục "xây cầu, không xây tường" với các đối tác thương mại quan trọng. Khối luôn nhấn mạnh nguyên tắc chủ nghĩa đa phương, hệ thống thương mại dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là cốt lõi, cùng với vai trò trung tâm và trung lập của ASEAN.

Các bộ trưởng ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận với đại diện thương mại Mỹ (USTR) về quan hệ thương mại và đầu tư, trong đó có Thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư (TIFA). Khối dự kiến cũng sẽ ký kết nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do (FTA) ASEAN-Trung Quốc vào tháng 10 tới.

Ngoài ra, ASEAN đã lên kế hoạch đối thoại với các nền kinh tế thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 20/11 để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác như Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Hàn Quốc thông qua việc nâng cấp các FTA hiện có.

ASEAN đang bước vào giai đoạn cuối để hoàn thành Kế hoạch chi tiết Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 và chuẩn bị cho việc triển khai Kế hoạch chiến lược AEC giai đoạn 2036-2040, một phần của Tầm nhìn chung ASEAN 2045. Khu vực cũng sắp chào đón Timor Leste gia nhập chính thức, qua đó mở rộng "gia đình" và thị trường ASEAN.

Trong một thế giới đối mặt với phân mảnh cung ứng và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, các nhà lãnh đạo kinh tế ASEAN đã chọn con đường hội nhập thay vì cô lập.

Thông qua việc tăng cường hợp tác nội khối và mở rộng quan hệ với các đối tác toàn cầu, ASEAN đang nỗ lực xây dựng một tương lai chung về thịnh vượng, khả năng phục hồi và vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế toàn cầu./.