Ấn Độ: Cháy kho pháo hoa, ít nhất 8 người thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy cơ sở dự trữ pháo hoa ở Thrissur, bang Kerala, miền nam Ấn Độ ngày 21/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Cảnh sát trưởng khu vực Thrissur thuộc bang trên, ông Nakul Rajendra Deshmukh cho biết, công tác cứu hộ đã kết thúc. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy bùng phát trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội của người Hindu.

Giới chức cơ quan ứng phó thảm họa bang Kerala cho biết, số người thiệt mạng có thể tăng do có 2 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thiệt hại về người, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Gần đây, các vụ cháy nổ liên quan đến pháo hoa liên tiếp xảy ra tại Ấn Độ. Ngày 19/4, một vụ cháy tương tự tại nhà máy pháo hoa ở bang Tamil Nadu lân cận đã khiến 20 người thiệt mạng. Tháng trước, một vụ hỏa hoạn khác tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở miền tây nước này cũng làm 17 người thiệt mạng.

Các tai nạn công nghiệp kiểu này được cho là vẫn xảy ra do việc tuân thủ quy định an toàn chưa nghiêm và công tác giám sát còn hạn chế.

