Tiếp tục lấy ý kiến người dân về tên gọi cầu qua cửa biển Thuận An

Cầu qua cửa biển Thuận An. Ảnh: Trí Đức

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng Hue-S và việc hoàn thiện hồ sơ trình thông qua Nghị quyết đặt tên cho công trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kéo dài thời gian lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng Hue-S.

Người dân có thể tham gia khảo sát trên ứng dụng Hue-S theo hai bước: Sau khi đăng nhập ứng dụng, chọn banner “Khảo sát đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An”; tiếp đó, lựa chọn phương án đặt tên và nhấn “Gửi ý kiến”.

Kết quả lấy ý kiến sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND TP. Huế trước ngày 20/8/2026. Theo phương án đang được lấy ý kiến, có hai tên gọi được đưa ra để người dân lựa chọn. Phương án 1 là cầu Cửa Thuận; phương án 2 là cầu Thai Dương.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An (phường Thuận An) giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.

Ngày 30/4/2026, cầu qua cửa biển Thuận An đã được thông xe kỹ thuật, cho phép các phương tiện lưu thông qua cầu.

Đến nay, tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục còn lại, trong đó có hệ thống cây xanh, đồng thời dọn dẹp vệ sinh công trường để bàn giao cho chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác, dự kiến trong tháng 8/2026.