Tuổi cao chí càng cao

Ở tuổi 80, ông Cường vẫn thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm từ vườn, rừng

“Dù tuổi cao, nhưng ông Cường luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào tại địa phương. Sự cần cù, lạc quan của ông đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo”, chị Hồ Thị Sươn, Phó Bí thư Xã đoàn Nam Đông chia sẻ, khi dẫn chúng tôi vào con đường nhỏ dẫn về nhà ông Cường.

Ông Cường đang loay hoay ngoài vườn thơm đang mùa chín rộ. “Con cái nói nghỉ ngơi cho khỏe, mà tôi không chịu được khi ngồi yên”, giọng ông Cường rổn rảng.

Trước năm 1975, ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục phục vụ địa phương, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật. Năm 2000, nghỉ hưu, nhưng ông không chọn thảnh thơi, an nhàn bên con cháu mà vẫn miệt mài với công tác xã hội, đặc biệt gắn bó với Hội Người cao tuổi của xã Thượng Nhật (cũ). Hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội, ông luôn năng nổ, trách nhiệm và là tấm gương sáng về lao động, sản xuất.

“Người già, không nên nghỉ suốt ngày, còn sức là còn làm, làm để làm gương. Tuổi cao thì chí càng cao. Phải sống sao để con cháu nhìn vào mà học theo”, ông Cường khẳng định.

Hiện nay, ông và vợ vẫn chăm sóc 10ha keo tràm và 2ha cao su đang khai thác. Trong vườn quanh nhà, chuối, mít, thơm, cà… được trồng xen canh, thu hoạch quanh năm. Thời còn khỏe mạnh, ông từng xây dựng trang trại chăn nuôi lớn với đàn bò hàng chục con, dê thả khắp triền đồi. Nay sức yếu hơn, ông chuyển sang chăn nuôi nhỏ với khoảng 100 con gà, vịt, vừa phục vụ bữa ăn gia đình vừa san sẻ cho bà con xóm giềng.

Điều ông trăn trở không phải tuổi tác hay sức khỏe, mà là vai trò và tinh thần của người cao tuổi trong xã hội. Trước khi sáp nhập, xã Thượng Nhật có 206 người cao tuổi, trong đó 160 hội viên Hội Người cao tuổi. Trên cương vị Chủ tịch Hội, ông luôn “truyền lửa”, khích lệ mọi người tự lực, sống khỏe và sống có ích.

Ông Cường luôn khuyến khích các hội viên, nếu còn sức khỏe và có điều kiện đất đai, thì đừng ngại tiếp tục lao động, sản xuất. Tình yêu lao động toát ra từ cách ông sống, cách ông làm việc mỗi ngày đã lan tỏa, tiếp lửa cho nhiều cụ ông, cụ bà trong hội. “Ở đây, người cao tuổi làm kinh tế giỏi không thiếu”, ông Cường cười hiền và kể vanh vách: như ông Nguyễn Thanh Phia, 73 tuổi, thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ; hay ông Hồ Văn Dương, 78 tuổi, gầy dựng mô hình nuôi gà, vịt kết hợp trồng chuối, mít, thơm... cho thu nhập ổn định, cuộc sống tuổi già no đủ.

Không chỉ gương mẫu trong lao động, ông Cường còn tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn bản. Đặc biệt, ông luôn quan tâm đến sức khỏe của người cao tuổi, bởi theo ông “mình mà khỏe, tinh thần mới vững, mới lan tỏa được năng lượng tích cực, mới làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong nhà”.

Mỗi ngày của ông Cường bắt đầu từ sớm tinh mơ. Chăm chút vườn cây, cho gà, vịt ăn, rồi lại tất bật cùng các cụ trong hội bàn chuyện làng, chuyện xóm. Ông sống vui vẻ, có ích từng ngày, là tấm gương để con cháu noi theo.

Ông Võ Văn Đòn, Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Đông nhận xét, “Ông Hồ Văn Cường là người năng nổ trong công tác hội, vừa chăm chỉ lao động, sản xuất”. Nhiều năm liền, ông Cường được các cấp chính quyền tuyên dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng.