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ClockThứ Năm, 08/10/2026 15:07

Omeli giới thiệu sản phẩm, chính sách bán hàng tại Huế

HNN.VN - Sáng 8/10, Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng và Công ty CP Thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2027”, với sự tham gia của gần 200 khách hàng là nhà phân phối, đại lý và cửa hàng trên địa bàn.
Đại diện danh nghiệp thông tin về sản phẩm tại sự kiện.

Đại diện danh nghiệp cho biết, hiện Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng và Công ty CP Thực phẩm Omeli cung cấp gần 200 sản phẩm, với hơn 80.000 điểm bán trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia. Tại Huế, các sản phẩm Omeli được phân phối tại nhiều địa phương.

Sự kiện được tổ chức trong thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Dịp này, Omeli giới thiệu các sản phẩm bánh kẹo, mẫu mã phục vụ nhu cầu tiêu dùng và quà biếu Tết; đồng thời thông tin các chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ dành cho nhà phân phối, đại lý và cửa hàng.

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng tham gia hoạt động quay số trúng thưởng với nhiều phần quà.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, thương hiệu bánh Omeli vinh dự nhận được giải thưởng "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam" vào các năm 2022 và 2026.

Những năm gần đây, doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây chuyền, công nghệ sản xuất và phát triển thêm các dòng sản phẩm bánh kẹo. Qua đó, Omeli từng bước mở rộng hệ thống phân phối trong nước và thị trường xuất khẩu.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
omelikết lộc đón xuân 2027phân phốiHuế
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