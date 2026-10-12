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Thế giới

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

ClockThứ Hai, 12/10/2026 08:51
Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua, một sáng kiến hợp tác đã được hiện thực hóa thông qua việc xuất bản và phát hành cuốn sách song ngữ Anh-Tây Ban Nha “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”, tập hợp 46 bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay.

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 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Dù cách xa nửa vòng trái đất, những trang viết chứa đựng tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Việt Nam trong cuốn sách đã tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc tại Mỹ Latin. Cuốn sách đã chính thức ra mắt và phát hành trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXX do đảng PT tổ chức tại Mexico từ ngày 8-10/10.

Cuốn sách được giao cho Nhà xuất bản Thông tấn thực hiện cùng sự phối hợp của Đảng PT Mexico. Dày 856 trang, ấn phẩm được chia làm bốn phần nội dung chính: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Bảo đảm vai trò trung tâm của Nhân dân; Giữ vững hòa bình và nâng cao vị thế đất nước. Xuyên suốt từng trang sách là ngọn lửa khát vọng xây dựng một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự cường; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy con người làm trung tâm và văn hóa làm nền tảng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của ấn phẩm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” cho biết, cuốn sách phản ánh toàn diện tư duy chiến lược trên con đường đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nơi phát triển kinh tế luôn gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Tổng Bí thư đảng PT Alberto Anaya Gutierrez cho rằng, những nội dung trong cuốn sách không chỉ giúp hiểu thêm về Việt Nam mà còn gợi ra những suy ngẫm về vai trò của chính sách xã hội trong định hướng phát triển của nhiều quốc gia trong khu vực.

https://nhandan.vn/lan-toa-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-post994569.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: lan tỏakhát vọngViệt Nam hùng cường
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