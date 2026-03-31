Phát triển điện mặt trời mái nhà

HNN.VN - ​Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).

Trung - Nhật - Hàn và Australia thúc đẩy năng lượng sạch ở Đông Nam ÁCơ hội mới từ điện mặt trờiKhuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

 Một hộ kinh doanh ở Huế đầu tư điện mặt trời mái nhà quy mô

Năm 2026 là năm đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn về nguồn điện, đặc biệt là năng lượng sạch trong nước. Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế diễn biến phức tạp, Chỉ thị nhấn mạnh phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) là giải pháp then chốt, tăng tính linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia.

Phấn đấu 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp đặt ĐMTMN

Chỉ thị đặt mục tiêu cụ thể cho năm 2026: phấn đấu khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng ĐMTMN. Tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt ĐMTMN theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 của các tỉnh, thành phố.

 Ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình; khuyến khích kết hợp BESS nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng khả năng tự chủ nguồn điện. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, huy động tối đa nguồn điện tại chỗ và nguồn dự phòng của doanh nghiệp khi hệ thống có nguy cơ thiếu hụt.

Ưu tiên giải pháp tại chỗ, tiết kiệm điện hiệu quả

Bên cạnh mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc (10% trong các tháng cao điểm nắng nóng tháng 4 - 7), Chỉ thị yêu cầu triển khai đồng bộ chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM/DR), phấn đấu giảm tối thiểu 3.000 MW phụ tải giờ cao điểm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6%.

Các hộ gia đình được khuyến khích lắp ĐMTMN kết hợp đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời và các giải pháp tái tạo khác. Doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, tham gia DSM/DR, trang bị nguồn dự phòng và ưu tiên thiết bị hiệu suất cao. Các giải pháp này giúp giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới, đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn 2026-2028.

 App quản lý hệ thống điện mặt trời mái nhà trên điện thoại

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Để thúc đẩy phát triển ĐMTMN, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì hướng dẫn triển khai, tháo gỡ vướng mắc và tổng hợp kết quả thực hiện; đồng thời nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách mới về quản lý nhu cầu điện và phát triển năng lượng tái tạo.

Đáng chú ý, các chính sách hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình lắp đặt ĐMTMN và hệ thống lưu trữ điện đang được khẩn trương xây dựng. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ, hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi, bố trí ngân sách nhà nước cho hộ gia đình và công sở lắp đặt ĐMTMN, BESS (hoàn thành trong tháng 4/2026).

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu quy định các công trình mới phải “sẵn sàng cho điện mặt trời”, trong khi Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu quy chuẩn “sẵn sàng cho điện mặt trời”, nâng mức hiệu suất năng lượng thiết bị và lộ trình loại bỏ bóng đèn sợi đốt từ 20W trở lên.

Đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện và phát triển ĐMTMN địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai quy trình đăng ký lắp đặt. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền lợi ích ĐMTMN, góp phần thúc đẩy chuyển dịch xanh. Kết quả thực hiện được gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Chỉ thị yêu cầu thực hiện quyết liệt ngay từ năm 2026, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia bền vững.

Theo VPCP
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các quốc gia tìm hướng giải quyết cơn khát năng lượng

Xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực ngừng hoạt động, các quốc gia phải chật vật tìm nguồn cung thay thế, mở kho dự trữ chiến lược, thậm chí “giật gấu vá vai” để bình ổn thị trường năng lượng trong nước.

Các quốc gia tìm hướng giải quyết cơn khát năng lượng
Tập trung phát triển công nghệ chiến lược; phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo trực tuyến với Ban chỉ đạo 34 tỉnh, thành phố. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, việc phát triển công nghệ chiến lược phải giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam.

Tập trung phát triển công nghệ chiến lược; phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc
Tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới biến động dữ dội vào đầu năm 2026, thị trường năng lượng toàn cầu đã rơi vào một cơn “địa chấn” thực sự. Cuộc chiến này đã khiến IEA (Cơ quan Năng lượng Quốc tế) gọi đây là “Sự gián đoạn năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử”, vượt xa cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, khiến nhiều quốc gia phải có chiến lược ứng phó đặc thù.

Tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới
Phát triển kinh tế đêm gắn với văn hóa, di sản

Nhiều ý tưởng như phố đêm Trường Tiền, không gian trải nghiệm ven sông Hương, khai thác di sản ban đêm đang được nghiên cứu, kỳ vọng tạo ra sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy phát triển dịch vụ và kinh tế đêm của thành phố.

Phát triển kinh tế đêm gắn với văn hóa, di sản

