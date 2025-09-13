  • Huế ngày nay Online
Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại TP. Huế

HNN.VN - Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế lúc 6 giờ sáng 17/9 cảnh báo: Trong sáng nay, trên toàn bộ đất liền TP. Huế có mưa rào và dông rải rác.

Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ (ảnh minh họa)

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Vùng biển của TP. Huế có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Để phòng tránh mưa lớn cục bộ ở TP. Huế, người dân cần theo dõi dự báo thời tiết để nắm bắt thông tin chính xác, chuẩn bị đồ dùng chống nước, giữ gìn sức khỏe và hạn chế ra ngoài khi mưa to. 

Nếu có mưa lớn, hãy tránh xa các khu vực dễ ngập lụt, tìm nơi trú ẩn an toàn và ngắt nguồn điện không cần thiết để phòng tránh rủi ro. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
