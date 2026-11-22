Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao của vùng, nhất là nông nghiệp xanh, hữu cơ, đặc sản, tuần hoàn, giá trị, hiệu quả cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường rừng, sản phẩm OCOP; du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và một số sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của vùng; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực, lợi thế của vùng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại theo hình thức chính ngạch, xây dựng và kết nối các trung tâm logistics và dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế, các cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào.

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, có tính kết nối và lan tỏa cao; bảo đảm kết nối thông suốt trong nội vùng, giữa vùng với các vùng lân cận và với các không gian hợp tác quốc tế, tạo nền tảng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng dư địa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của vùng.

Ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước; phát triển hạ tầng năng lượng theo hướng hiện đại, an toàn, thông minh; phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh, thích ứng với điều kiện địa hình trung du, miền núi và biến đổi khí hậu...

Tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía bắc. Phát triển khu vực động lực của vùng gồm Phú Thọ và Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp-đô thị-dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng.

Phát triển các hành lang kinh tế quan trọng gồm Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; Lạng Sơn-Hà Nội; Điện Biên-Sơn La-Phú Thọ-Hà Nội; Tuyên Quang-Phú Thọ-Hà Nội; Cao Bằng-Thái Nguyên-Hà Nội; Cao Bằng-Lạng Sơn-Quảng Ninh; Điện Biên-Sơn La-Lào Cai-Tuyên Quang-Thái Nguyên-Lạng Sơn; gắn với phát triển các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, trung tâm đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, tăng cường liên kết nội vùng, liên kết với Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ và kết nối với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Phát triển hệ thống đô thị vùng Trung du và miền núi phía bắc phù hợp với không gian phát triển mới của vùng, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các hành lang kinh tế; phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa các dân tộc và kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa.

Phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững của vùng; gắn phát triển giáo dục với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, ưu tiên đầu tư công trình phòng thủ, hạ tầng biên giới, bố trí dân cư trên tuyến biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

https://nhandan.vn/thuc-hien-quy-hoach-vung-trung-du-va-mien-nui-phia-bac-post1005224.html