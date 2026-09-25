Amazon được cấp phép thử nghiệm mạng vệ tinh tại Việt Nam

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép cho đại diện Amazon Kuiper Việt Nam. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sáng 23/9, (giờ địa phương) tại New York Mỹ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Amazon Kuiper Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Với giấy phép này, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra quá trình vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở đánh giá chất lượng những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.

Mạng viễn thông dùng riêng của Amazon được hình thành trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất và có phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập để triển khai các hoạt động liên quan đến kết nối vệ tinh của tập đoàn tại Việt Nam. Dự án Internet vệ tinh ban đầu mang tên Project Kuiper, sau được đổi tên thành Amazon Leo vào cuối năm 2025.

Hệ thống được phát triển theo mô hình chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, với kế hoạch triển khai hơn 3.200 vệ tinh. Mục tiêu là cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp, nhất là tại những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng viễn thông truyền thống.

Việc được cấp phép thiết lập mạng dùng riêng tạo cơ sở để Amazon thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thử thiết bị đầu cuối ngay tại Việt Nam. Trước đó, ít nhất ba mẫu thiết bị của hãng đã được cấp phép đo kiểm. Đại diện Amazon cũng từng chia sẻ định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã làm việc với lãnh đạo các tập đoàn Anthropic, Amazon và Oracle. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo ba tập đoàn đề xuất hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đào tạo nhân lực công nghệ và nghiên cứu khả năng xây dựng các trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện để các tập đoàn công nghệ Mỹ đầu tư và mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, mục tiêu của Việt Nam không chỉ dừng ở thu hút dòng vốn, mà còn hướng tới hợp tác xây dựng năng lực công nghệ, phát triển nhân lực và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

https://nhandan.vn/amazon-duoc-cap-phep-thu-nghiem-mang-ve-tinh-tai-viet-nam-post990897.html