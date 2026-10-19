Đầu tư hạ tầng, tạo sức bật cho khu vực cửa ngõ phía bắc

Thi công công trình xây kè chống sạt lở bờ sông Ô Hô tại phường Phong Thái.

Ưu tiên các công trình cấp thiết

Tại tổ dân phố (TDP) Tây Bắc Sơn, phường Phong Thái, công trình kè chống sạt lở bờ sông Ô Hô dài hơn 500m đang được triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Ngoài hạng mục kè, công trình còn xây mới 3 bến nước; đồng thời nâng cấp, mở rộng khoảng 500m đường bê tông hiện trạng đã xuống cấp. Theo kế hoạch, vào cuối năm 2026, công trình sẽ hoàn thành, không chỉ góp phần bảo vệ đất đai, nhà cửa trước tác động của dòng chảy mà còn giúp việc lưu thông thuận tiện hơn.

Cùng với giao thông, các hạng mục thủy lợi ở phường Phong Thái cũng được quan tâm đầu tư. Tại khu vực TDP Nam Sơn, tuyến kênh mương dài gần 500m đang được triển khai nhằm phục vụ tưới tiêu, góp phần chủ động nguồn nước cho ruộng đồng. Với người dân sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh mương được cải thiện sẽ hỗ trợ quá trình canh tác, giảm những khó khăn trong tưới tiêu, nhất là khi thời tiết thất thường.

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết: Trong quá trình triển khai các công trình dân sinh dù lớn hay nhỏ, lãnh đạo địa phương thường xuyên theo dõi tiến độ nhằm điều chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh nếu có để bảo đảm chất lượng, đưa công trình vào sử dụng đúng mục tiêu đề ra.

Tại phường Phong Phú vừa mới hoàn thiện tuyến đường bê tông dài hơn 200m, rộng 4m tại khu vực thấp trũng ở TDP Điền Lộc 2, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Tuyến đường góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, giao thương của người dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú cho biết, các công trình dân sinh đang triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế ở cơ sở. Với địa bàn có vùng sản xuất nông nghiệp, khu dân cư phân bố rộng, việc hoàn thiện đường giao thông, hệ thống kênh mương có ý nghĩa thiết thực với đời sống, sản xuất của người dân.

Mở dư địa phát triển

Bên cạnh những công trình đang triển khai, khu vực phía bắc thành phố vẫn còn nhiều hạng mục cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Trong đó, tình trạng sạt lở dọc bờ nam sông Ô Lâu sau các đợt mưa lớn đặt ra yêu cầu có giải pháp phù hợp để bảo vệ khu dân cư, hạ tầng ven sông. Các tuyến Tỉnh lộ (TL) 9, TL17 qua phường Phong Điền hiện nay đã hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Khu chợ Phong Mỹ được xây dựng từ năm 1998, nay nhiều hạng mục đã xuống cấp và khi có những đợt mưa bị ngập sâu, cô lập, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán liên vùng.

Ông Ngô Văn Quang, Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Phong Điền cho biết, đối với khu chợ Phong Mỹ, phường đã kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp chợ. UBND thành phố đã thống nhất chủ trương, giao Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng, trong đó địa phương dự kiến bố trí vốn đối ứng khoảng 30%. Khi triển khai, phường sẽ lấy ý kiến tiểu thương về quy mô, vị trí, kiến trúc và phương án bố trí các khu vực kinh doanh, bảo đảm phù hợp nhu cầu thực tế, thuận tiện buôn bán, an toàn hơn trong mùa mưa lũ.

Đối với các tuyến giao thông xuống cấp như TL9, TL17, theo lãnh đạo phường Phong Điền, việc đầu tư, nâng cấp đang được sở, ngành chức năng thành phố tính toán trong mối liên hệ với mạng lưới giao thông chung và định hướng phát triển lâu dài. Trong đó, việc nghiên cứu chủ trương đầu tư nâng cấp TL9 gắn với yêu cầu tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với các địa bàn phía tây. Khi các dự án liên quan được triển khai đồng bộ, khả năng lưu thông, vận chuyển hàng hóa sẽ được cải thiện, góp phần giảm áp lực lên một số tuyến đường hiện hữu và mở rộng không gian phát triển ở khu vực này.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền khẳng định, khi các TL9, TL17 được đầu tư mở rộng, không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn tạo điều kiện kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất với các trung tâm, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong khu vực hiệu quả.