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ClockThứ Bảy, 17/10/2026 13:08

"Duo" đúng nghĩa: Mua eSIM Viettel, nhân đôi data mỗi ngày

HNN.VN - Từ 23/10 – 31/12/2026, khách hàng mua iPhone Duo tại Viettel Store và mua mới eSIM Viettel sẽ nhận ưu đãi nhân đôi data mỗi ngày trong 30 ngày.
 

Cụ thể, với gói 5G125IP giá 125.000 đồng/30 ngày, ngoài 10GB data tốc độ cao mỗi ngày, khách hàng mua iPhone Duo tại Viettel Store và mua mới eSIM Viettel được tặng thêm 10GB/ngày trong 30 ngày kể từ khi đăng ký.

Lưu lượng data dùng được trên mọi hạ tầng mạng của Viettel, bao gồm 5G, giúp iPhone Duo phát huy đúng thế mạnh của một chiếc điện thoại gập màn hình lớn, từ làm việc đa nhiệm đến giải trí mọi lúc mọi nơi.

iPhone Duo: điện thoại eSIM-only

iPhone Duo là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, đồng thời là mẫu iPhone chỉ dùng eSIM, không hỗ trợ SIM vật lý. Bỏ khay SIM giúp khách hàng kích hoạt thuê bao nhanh hơn, không lo thất lạc hay hư hỏng SIM và linh hoạt chuyển đổi số điện thoại. Hiện nay, người dùng có thể mua và kích hoạt eSIM ngay trên ứng dụng Viettel Tammi: không cần ra cửa hàng, không cần mã QR, chỉ vài thao tác là có số điện thoại mới.

Gói cước 5G125IP: 20GB data 5G tốc độ cao mỗi ngày trong 30 ngày kể từ khi đăng ký

Khách hàng mua iPhone Duo tại Viettel Store và mua mới eSIM Viettel sẽ được ưu đãi đăng ký gói 5G125IP:

 

Luôn đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu, Viettel mong muốn mang đến một hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho người dùng. Data tốc độ cao, dung lượng lớn cùng kết nối mạnh mẽ sẽ giúp khách hàng làm được nhiều hơn với iPhone Duo: xem video độ phân giải cao, họp trực tuyến, chơi game hay chia sẻ mạng cho thiết bị khác. Cùng với đó, eSIM được kích hoạt ngay trên máy, cho phép dùng song song hai số và lưu được ít nhất 8 số điện thoại trên 1 máy, người dùng có thể linh hoạt thêm số điện thoại khi cần.

Từ 19h ngày 16/10/2026, hệ thống Viettel Store nhận đặt trước iPhone Duo và chính thức mở bán từ 8h ngày 23/10/2026. Bên cạnh ưu đãi data khi mua mới eSIM, khách hàng mua iPhone Duo tại hệ thống Viettel Store còn nhận được nhiều ưu đãi khác: giảm thêm tới 18 triệu, trả góp 0% đến 24 tháng.

Để biết thêm chi tiết về gói cước, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 18008098 (miễn phí), để mua máy điện thoại liên hệ 18008123.

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