Bảng giá iPhone 18 series tại CellphoneS, hưởng trọn ưu đãi thêm 5 triệu

Bảng giá iPhone 18 series tháng 10/2026 tại CellphoneS

Giá bán chính thức của dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại thị trường Việt Nam khởi điểm từ 38.990.000đ cho bản Pro và từ 41.990.000đ cho bản Pro Max.

Chi tiết giá iPhone 18 tại CellphoneS:

Giá iPhone 18 Pro từ 256 GB đến 2TB

iPhone 18 Pro có giá bán tại CellphoneS từ 38.790.000 đồng cho bản 256 GB đến 77.490.000 đồng cho bản 2 TB. Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết tại CellphoneS:

Bản Pro màu Đỏ Burgundy có giá ngang màu Bạc, băng thanh. Nguồn: Apple

Màu Đen của iPhone thế hệ 18 Pro đang có giá thấp hơn ba màu còn lại 200.000 đồng ở bản 256 GB và 500.000 đồng ở bản 1 TB. Do đó, người dùng chưa chọn màu có thể cân nhắc màu này để tiết kiệm chi phí. Giá trong bảng là giá đang hiển thị trên website CellphoneS và có thể được điều chỉnh theo từng đợt khuyến mãi.

iPhone 18 Pro Max giá bao nhiêu ở từng dung lượng?

iPhone 18 Pro Max có giá bán tại CellphoneS từ 41.990.000 đồng cho bản 256 GB đến 80.990.000 đồng cho bản 2 TB. Bản Pro Max này dùng màn hình 6,9 inch, cùng chip A20 Pro và cùng bốn tùy chọn màu sắc với phiên bản Pro.

Bản Pro Max màu Bạc có giá bằng ba màu còn lại. Nguồn: Apple

Khác với phiên bản Pro, bốn màu của bản Pro Max có cùng một mức giá ở từng dung lượng, nên người mua chọn màu theo sở thích mà không phải tính thêm chênh lệch. Giá bán và các khoản giảm đi kèm có thể thay đổi theo từng thời điểm, nên người mua cần kiểm tra lại trang sản phẩm trước khi chốt đơn.

Chênh lệch giá giữa hai mẫu khi cùng dung lượng

Ở cùng mức dung lượng và phiên bản màu Bạc, iPhone 18 Pro Max có giá cao hơn bản Pro 3.000.000 đồng ở các bản 256 GB, 512 GB, 1 TB và cao hơn 3.500.000 đồng ở bản 2 TB.

Theo Apple, hai mẫu máy dùng chung chip A20 Pro, còn kích thước màn hình và thời lượng pin thì khác nhau. Nếu bạn thường xem phim, đọc tài liệu trên điện thoại hoặc cần thời gian xem video dài hơn, khoản 3.000.000 đồng trả thêm cho bản Pro Max là hợp lý.

Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS

Nếu đang tìm kiếm địa chỉ uy tín mua iPhone 18 Pro và bản Pro Max, bạn có thể tham khảo CellphoneS. Trong tháng 10/2026, người mua hai mẫu máy tại CellphoneS được hưởng các quyền lợi sau:

● Thu cũ lên đời: Trợ giá đến 3.000.000 đồng với bản Pro Max 256 GB và đến 5.000.000 đồng với bản Pro Max 2 TB.

● Ưu đãi thanh toán: Giảm trực tiếp đến 2.000.000 đồng tùy hình thức thanh toán, không áp dụng đồng thời với thu cũ lên đời.

● Trả góp 0%: Kỳ hạn lên đến 18 tháng giúp người mua chia khoản tiền mua máy thành nhiều phần nhỏ theo tháng.

● 1 đổi 1 trong 30 ngày: Máy được đổi mới nếu có lỗi phần cứng từ nhà sản xuất, kèm bảo hành tại trung tâm CareS.vn.

● Chính sách Sbuyback: Thu lại tối thiểu 60% giá trị máy sau 15 tháng sử dụng.

Máy chính hãng tại CellphoneS có trả góp 0% đến 18 tháng. Nguồn: Apple

Giá iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS cao hơn bản Pro 3.000.000 đồng ở hầu hết các mức dung lượng, nên người mua chọn máy chủ yếu theo kích thước màn hình và nhu cầu bộ nhớ. Nếu ưu tiên máy gọn tay và chi phí thấp hơn, iPhone Pro thế hệ 18 là lựa chọn hợp lý. Nếu thường xem phim, đọc tài liệu và cần thời gian xem video dài hơn, bản Pro Max phù hợp hơn.