Mỹ Lợi vun bồi mạch nguồn khuyến học

Học sinh, sinh viên làng Mỹ Lợi được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh

Khi việc học được tôn vinh

Vào dịp tế lễ rằm tháng Bảy âm lịch, đình làng Mỹ Lợi không chỉ là nơi cộng đồng tụ họp trong những nghi thức truyền thống. Đây còn là không gian để biểu dương con em của làng đạt thành tích cao trong học tập. Theo ông Lê Thái, Chủ tịch Hội Khuyến học làng Mỹ Lợi, cách làm này xuất phát từ mong muốn hoạt động khuyến học gắn liền với đời sống văn hóa của làng. Khi con em đạt thành tích được tuyên dương ngay tại đình làng, trước cộng đồng và các bậc cao niên, đó cũng là niềm vui chung của cả làng.

Năm 2026, công tác khuyến học ở Mỹ Lợi có nhiều thay đổi khi Hội Khuyến học làng được kiện toàn sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Hội tiếp nhận nguồn quỹ từ Hội Khuyến học xã Vinh Mỹ (cũ), cùng nguồn quỹ của làng nâng tổng số lên 210 triệu đồng.

Hội xây dựng lại quy chế và dành tổng kinh phí gần 13 triệu đồng để khen thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên cùng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học năm học 2025 - 2026.

“Phần thưởng giúp các cháu thấy rằng sự cố gắng của mình luôn được gia đình, dòng họ và quê hương ghi nhận. Từ đó, các cháu có thêm động lực học tập, rèn luyện”, ông Lê Thái cho biết.

Trong đợt khen thưởng năm nay, Hội Khuyến học làng Mỹ Lợi trao phần thưởng cho 35 học sinh, sinh viên, giáo viên. Trong đó có em Hoàng Thái Bảo, tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba năm liền học THPT, Bảo đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm học 2025 - 2026, em đoạt giải Nhất môn vật lý và giải Nhì môn toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Được tuyên dương ngay tại quê hương, Bảo chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào và xem đây là nguồn động viên để tiếp tục phấn đấu. Em tự hứa sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức để sau này góp sức xây dựng quê hương”.

Hướng đến cộng đồng học tập

Truyền thống khuyến học, khuyến tài còn được tiếp nối trong từng dòng họ. Các dòng họ Đoàn, Lương, Trần… đã thành lập ban khuyến học và duy trì hoạt động hơn 20 năm qua. Quỹ khuyến học của nhiều dòng họ được vận động từ con cháu trong và ngoài nước, thường xuyên duy trì từ 100 đến 500 triệu đồng. Mỗi năm, các dòng họ dành khoảng 35 - 40 triệu đồng để phát thưởng, động viên con em.

Theo ông Trần Sáng, cựu Trưởng làng Mỹ Lợi, truyền thống hiếu học muốn được giữ bền phải bắt đầu từ sự quan tâm của cộng đồng.

“Các cháu được tuyên dương trong không gian đình làng, trước ông bà, cha mẹ, các bậc cao niên và bà con trong làng, đó là một sự nhắc nhớ rất tự nhiên về truyền thống của quê hương. Người đi trước trao truyền cho thế hệ sau không chỉ những giá trị văn hóa mà cả tinh thần trọng chữ, trọng người có học”, ông Trần Sáng nói.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vinh Lộc, một trong những định hướng được địa phương chú trọng là gắn khuyến học với gìn giữ văn hóa truyền thống. Các mô hình tuyên dương, phát thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên xuất sắc trong những dịp sinh hoạt văn hóa tại làng, dòng họ được định hướng duy trì và nhân rộng.

“Đây không chỉ là cách động viên người học mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, từ đó khơi dậy niềm tự hào về quê hương và dòng họ”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.

Khi việc học được đặt trong không gian văn hóa của làng, truyền thống không chỉ được nhắc nhớ mà còn trở thành động lực để thế hệ trẻ vươn lên. Đó cũng là cách Mỹ Lợi gìn giữ mạch nguồn hiếu học, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương.