Trao thưởng cho con em tiểu thương chợ Đông Ba đạt thành tích học tập xuất sắc

Năm nay, có hơn 290 học sinh xuất sắc là con em tiểu thương được BQL chợ Đông Ba khen thưởng

Tham dự có ông Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, BQL chợ Đông Ba, đông đảo bà con tiểu thương, phụ huynh và các em học sinh.

Tại chương trình, con em của bà con tiểu thương và cán bộ, nhân viên đang buôn bán, làm việc tại chợ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đồng thời nhận giấy khen và phần thưởng từ BQL chợ. Năm nay, hơn 290 học sinh giỏi ở tất cả các cấp và những em đỗ đại học đã được khen thưởng, với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Theo BQL chợ Đông Ba, việc trao thưởng không chỉ nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của các em mà còn là hoạt động ý nghĩa, tạo sự gắn bó giữa bà con tiểu thương với BQL. Nhiều phụ huynh bày tỏ niềm vui và tự hào khi con em mình được tôn vinh ngay tại ngôi chợ gắn bó với cuộc sống mưu sinh hằng ngày, xem đây là nguồn động viên lớn để cả gia đình tiếp tục nỗ lực.

* Dịp này, BQL chợ Đông Ba đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển chợ Đông Ba (1899 - 2024)”. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 126 năm hình thành và phát triển chợ Đông Ba (23/8/1899 - 23/8/2025).

Bí thư Đảng uỷ phường Phú Xuân Võ Lê Nhật trao thưởng cho cá nhân xuất sắc đạt giải của cuộc thi

Cuộc thi được triển khai dưới hình thức trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, được biên soạn dựa trên cuốn sách Lịch sử hình thành và phát triển chợ Đông Ba (1899 - 2024). Nội dung xoay quanh những mốc lịch sử quan trọng, các sự kiện tiêu biểu, quá trình phát triển cũng như những đóng góp lớn lao của chợ Đông Ba đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Huế qua nhiều thời kỳ.

Sau gần một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 1.000 lượt tham gia của tiểu thương, người dân và du khách. Ban tổ chức đánh giá đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là dịp để cộng đồng thêm hiểu biết, thêm gắn bó và cùng nhau lan tỏa niềm tự hào về một ngôi chợ giàu giá trị truyền thống.

Tại lễ tổng kết, các cá nhân xuất sắc nhất đã được trao thưởng, với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải 3 và 4 giải Khuyến khích, ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần tìm hiểu nghiêm túc. Thông qua cuộc thi, BQL chợ Đông Ba mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa, đồng thời xây dựng hình ảnh chợ Đông Ba là điểm đến “văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc”, góp phần khẳng định vị thế biểu tượng chợ truyền thống của Huế.