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ClockThứ Ba, 20/10/2026 09:47

Gắn nguồn lực Đại học Huế với phát triển thành phố

HNN - Những kiến nghị của cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế tại cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế mới đây cho thấy, khó khăn không chỉ ở nguồn lực. Cơ chế, sự phối hợp và tổ chức thực hiện cũng là những vấn đề cần được tháo gỡ để Đại học Huế và các đơn vị thành viên phát huy năng lực đào tạo, nghiên cứu.

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 Cán bộ, giảng viên Đại học Huế nêu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố. Ảnh: Đình Hoàng
 

Đào tạo phù hợp với thực tiễn

Các kiến nghị tại hội nghị khá cụ thể. Trường Đại học Khoa học đề cập việc đầu tư phòng thí nghiệm, mua sắm thiết bị, cơ chế tự chủ, chính sách đối với nhà khoa học. Trường Đại học Y - Dược kiến nghị về đầu tư công, quỹ đất, mô hình trường - viện, nhân lực và giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đề xuất thành phố đặt hàng đào tạo nhân lực theo nhu cầu. Sinh viên quan tâm đến tín dụng, học bổng, ký túc xá,

việc làm…

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là vấn đề của thành phố, chứ không phải riêng vấn đề của Đại học Huế”.

Lâu nay, Đại học Huế chủ yếu được nhìn nhận là cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Nhưng nguồn lực đào tạo, nghiên cứu của Đại học Huế cũng có thể đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố.

Hiện nay, thành phố đang cần nhân lực cho chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, năng lượng xanh, công nghệ môi trường, tự động hóa, y tế chất lượng cao... Nhiều lĩnh vực đã có đội ngũ đào tạo, nghiên cứu tại Đại học Huế. Vấn đề đặt ra là kết nối hiệu quả nguồn lực đó với nhu cầu của thành phố.

Đề xuất của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ về việc thành phố đặt hàng đào tạo nhân lực là một ví dụ. Với cách tiếp cận này, thành phố cần xác định nhu cầu, nhà trường xây dựng chương trình, doanh nghiệp tham gia thực hành, thực tập và tuyển dụng. Cách làm này có thể giúp đào tạo sát nhu cầu hơn, thay vì đào tạo xong mới tìm đầu ra.

Những bài toán của thành phố cũng có thể trở thành bài toán nghiên cứu của Đại học Huế, từ ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm sinh kế sau thiên tai đến quản lý đô thị di sản, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Xác định rõ trách nhiệm và nguồn lực

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số về hoạt động thể lực của người dân Huế tại hội nghị gợi mở một hướng kết nối. Nếu được triển khai, kết quả nghiên cứu cần được đưa vào quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thay vì chỉ dừng ở một đề tài được nghiệm thu.

Muốn Đại học Huế đóng góp nhiều hơn, những khó khăn đang cản trở hoạt động đào tạo, nghiên cứu cũng phải được tháo gỡ. Trường Đại học Y - Dược là một trường hợp đáng chú ý. Theo kiến nghị của trường tại hội nghị, từ năm 2021 đến nay, trường chưa được phê duyệt dự án đầu tư công, trong khi nhu cầu về cơ sở vật chất, quỹ đất và nguồn lực y tế ngày càng lớn. Những vướng mắc về mô hình trường - viện cũng đặt ra yêu cầu rà soát tính đồng bộ giữa các quy định về giáo dục và khám, chữa bệnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Hoài Trung cho rằng: “Vấn đề cốt lõi hiện nay là tổ chức thực hiện, vướng ở đâu thì phải xem xét, điều chỉnh ở đó”.

Cùng với việc tháo gỡ cơ chế, Đại học Huế cần chủ động xác định những lĩnh vực có thể đáp ứng nhu cầu của thành phố, đề xuất nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể. Việc đặt hàng đào tạo, nghiên cứu cần gắn với khả năng thực hiện của nhà trường và yêu cầu ứng dụng của địa phương.

Theo UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung, mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia là chủ trương, lộ trình đã đặt ra từ lâu nhưng triển khai còn hạn chế. Thành phố cần nhìn nhận thẳng thắn để phối hợp với Đại học Huế quyết liệt hơn.

Trước mắt, cần làm rõ việc nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, việc nào thuộc thành phố, việc nào Đại học Huế phải chủ động thực hiện; ai chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và thời hạn hoàn thành. Đại học Huế có đội ngũ chuyên môn, các ngành đào tạo, phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu. Điều cần thiết lúc này là cơ chế phối hợp và kế hoạch thực hiện cụ thể để những nguồn lực ấy gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển của thành phố.

QUỲNH VIÊN
 Từ khóa:
nguồn lựcĐại học Huếphát triểnthành phố
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