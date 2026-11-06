Phiên tòa giả định giúp sinh viên tiếp cận các hoạt động nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập. Ảnh: Trường Đại học Luật, Đại học Huế cung cấp

Gắn kiến thức với thực tiễn

Để sinh viên có thêm cơ hội rèn luyện trước khi trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức thực hành, thực tập tại phòng thí nghiệm, hệ thống mô phỏng và các cơ sở y tế. Một trong những mô hình được triển khai là giảng dạy với bệnh nhân chuẩn. Đây là những người được tuyển chọn, tập huấn để đóng vai bệnh nhân theo các kịch bản phục vụ giảng dạy và đánh giá.

Tại đây, tình huống bệnh lý được đặt ra, sinh viên bắt đầu bằng việc tìm hiểu các biểu hiện của người bệnh. Những câu hỏi về triệu chứng, tiền sử bệnh và tình trạng sức khỏe được đưa ra để thu thập thông tin. Từ câu trả lời, người học phân tích, nhận diện vấn đề và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Buổi thực hành không đơn thuần là một bài kiểm tra kiến thức. Sinh viên phải xử lý tình huống bằng sự kết hợp giữa khả năng quan sát, kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp. Hồ Thị Bảo Vy, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ: “Lý thuyết giúp em nắm kiến thức về bệnh lý, cách chăm sóc và xử trí người bệnh. Nhưng tình huống lâm sàng rất đa dạng, nên phải thực hành để biết quan sát, vận dụng kiến thức và xử trí hợp lý, hiệu quả”.

Ở một lĩnh vực khác, sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế cũng có cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập. Đầu tháng 10/2026, phòng thực hành luật được đưa vào sử dụng, mở thêm không gian để sinh viên trải nghiệm những hoạt động gắn với công việc sau này.

Trong các phiên tòa giả định, sinh viên đảm nhận những vai trò khác nhau như thẩm phán, bị cáo, luật sư. Một vụ việc được đặt ra, hồ sơ cần phân tích, làm rõ các tình tiết. Người giữ vai trò luật sư tìm căn cứ pháp lý, xây dựng lập luận; người điều hành phiên tòa nắm diễn biến, tổ chức các phần xét hỏi và tranh luận. Mỗi vai diễn đều đòi hỏi người học vận dụng kiến thức, hiểu trách nhiệm của vị trí mình đảm nhận và bảo vệ quan điểm bằng những lập luận có căn cứ.

Nguyễn Khánh Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho rằng, các buổi thực hành giúp sinh viên hình dung rõ hơn môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp, đồng thời củng cố kiến thức đã học. Qua những phiên tòa giả định, em hiểu cụ thể hơn công việc của người làm luật, từ vận dụng quy định pháp luật vào từng vụ việc đến kỹ năng lập luận và trách nhiệm của mỗi vị trí trong quá trình giải quyết vụ án.

Đổi mới cách dạy và học

Ở các trường đại học, hiệu quả của các giờ thực hành không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn ở phương pháp tổ chức dạy và học. Giảng viên ngoài truyền đạt kiến thức còn xây dựng tình huống, hướng dẫn sinh viên tìm phương án giải quyết, trình bày quan điểm và phản biện.

TS Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, trường xác định người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn, xây dựng tình huống, khuyến khích sinh viên tìm phương án giải quyết. Người học được trình bày quan điểm, trao đổi, phản biện và nhận diện hạn chế của bản thân để từng bước hoàn thiện năng lực.

Với ngành Y khoa, sinh viên được tổ chức thực hành, thực tập lâm sàng theo từng giai đoạn, trong đó có thời gian thực tập tại Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ sở y tế liên kết. Với ngành Răng - Hàm - Mặt, sinh viên được làm quen với các kỹ thuật nha khoa trên mô hình mô phỏng trước khi thực hành trên bệnh nhân.

Theo PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, năng lực sinh viên không chỉ được đánh giá qua khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn ở kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và ứng xử nghề nghiệp.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế cho rằng, các cơ sở đào tạo cũng phải mở rộng liên kết với bệnh viện, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động để cập nhật yêu cầu thực tiễn. Qua đó, chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu xã hội, giúp sinh viên nâng cao khả năng thích ứng sau khi tốt nghiệp.