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Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch với chủ đề “Âm vang miền đá”

Tối 25/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá”.

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Tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá". (Ảnh: KHÁNH TOÀN) 

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng các đoàn đại biểu đến từ Trung Quốc và Philippines.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội hoa tam giác mạch đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, lễ hội năm nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của hoa tam giác mạch, mà còn truyền tải thông điệp về sức sống mãnh liệt của con người trên miền đá, sự tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến thương mại, trải nghiệm cộng đồng, lễ hội tạo cơ hội để người dân, du khách giao lưu, khám phá, tìm hiểu sâu hơn về cảnh quan thiên nhiên, di sản địa chất và bản sắc văn hóa vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Đồng chí Đỗ Hùng Đức đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng trong việc trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, giàu trải nghiệm. Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm văn hóa, gắn mùa hoa tam giác mạch với quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, ẩm thực truyền thống và sản phẩm thủ công.

Tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm hình thành các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Tại lễ khai mạc, các đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương đã thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. 

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian và 200 học sinh biểu diễn.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ hội mùa vàng xã Thanh Thủy; không gian văn hóa xã Quản Bạ; Lễ hội Tết cá xã Mậu Duệ; roadshow truyền thông tại xã Yên Minh; ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt Nam-Trung Quốc; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang; ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám; giải bóng bàn cúp hoa tam giác mạch mở rộng; không gian du lịch trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và chương trình ra mắt sản phẩm du lịch mới “Rock-Tinh thần đá”. 

Các địa phương cũng đã gieo trồng gần 300ha tam giác mạch để phục vụ lễ hội, tập trung chính ở các xã Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Cú. Hiện tại, hoa trà một đang ra hoa, kết hạt, dự kiến nở rộ đẹp nhất đúng dịp khai mạc; hoa trà hai đang bắt đầu kết nụ.

https://nhandan.vn/khai-mac-le-hoi-hoa-tam-giac-mach-voi-chu-de-am-vang-mien-da-post997916.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Lễ hội hoatam giácmạchÂm vangmiền đá
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