Bãi cọc bê tông làm mất mỹ quan đầm Lập An

Bãi cọc bê tông làm giảm đi vẻ đẹp của đầm Lập An

Bà Phạm Thị Huyền, Tổ trưởng tổ dân phố Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô) chia sẻ: “Người dân bức xúc vì bãi cọc bê tông tồn tại lâu nay gây nhếch nhác, mất mỹ quan. Mặt khác, lại chiếm diện tích mặt nước, làm ảnh hưởng đến những người làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, ghe thuyền đi lại khó khăn. Họ cũng lo lắng mùa mưa lũ nước dâng cao, nếu ghe thuyền vào đó có thể bị mắc kẹt”.

Dọc theo khu vực bờ phía tây thuộc tổ dân phố Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), hệ thống cọc bê tông cắm xuống đầm Lập An cả một đoạn dài. Nhiều khung nhà, cọc bê tông được triển khai xây dựng dở dang giữa đầm Lập An - thành phần của vịnh Lăng Cô. Bà Huyền cho biết, trước đây, từng có thời điểm một số người không biết ở đâu đến đập phá bãi cọc bê tông này. Hành động trên không rõ mục đích để lấy sắt hoặc lý do gì, song, vì không có chức năng, thẩm quyền nên tổ dân phố cũng không thể có biện pháp để quản lý.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây khoảng 18 năm, dự án Khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) cấp giấy chứng nhận đầu tư (năm 2007) cho Công ty cổ phần Du lịch Đảo Ngọc (trụ sở tại xã Chân Mây - Lăng Cô) làm chủ đầu tư. Dự án này được triển khai tại khu đất và mặt nước có diện tích 12ha tại tổ dân phố Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty cổ phần Du lịch Đảo Ngọc cho đóng cọc, xây dựng một số công trình trên diện tích mặt nước đầm Lập An. Đáng tiếc là sau đó dự án triển khai cầm chừng và dừng hẳn. Nguyên nhân là do dự án triển khai chậm tiến độ, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai. Theo đó, tháng 8/2018, cơ quan chức năng đã có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Sau khi dự án bị chấm dứt hoạt động, bãi cọc dài hàng trăm mét và những khung nhà bằng bê tông cốt thép không được xử lý, tháo dỡ làm mất mỹ quan, môi trường, giao thông đường thủy trên đầm Lập An. Sự tồn tại của bãi cọc bê tông này còn để lại nỗi lo về hệ sinh thái vốn còn rất hoang sơ nơi đây và còn ảnh hưởng thương hiệu điểm đến du lịch của đầm Lập An và vịnh Lăng Cô. Bà Thái Thụy Minh, du khách TP. Hồ Chí Minh thắc mắc: “Sao địa phương và cơ quan chức năng không tháo dỡ, để bãi cọc bê tông làm xấu đầm Lập An vốn rất đẹp này”.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) cho biết, thẩm quyền quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP. Huế. Đến nay, dự án đã bị thu hồi, phía đơn vị quản lý cũng nghiên cứu phương án xử lý đối với các cọc bê tông ở trên khu vực đầm Lập An.

Theo ông Lê Văn Tuệ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP. Huế, đơn vị đang nỗ lực kêu gọi đầu tư dự án tại đây. Khi có nhà đầu tư nghiên cứu, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà đầu tư mới có phương án tận dụng các bãi cọc bỏ hoang nêu trên và những công trình hiện hữu dang dở. Trong trường hợp nhà đầu tư mới không tận dụng, đơn vị cũng sẽ có phương án phù hợp.