Túi tái chế góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh tại Huế. Ảnh: Bảo Phước

Từ cuối tháng 10 đến nay, khu vực quầy thu ngân số 1 của siêu thị GO! Huế trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của mô hình “cho thuê túi đi siêu thị” do siêu thị phối hợp cùng Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” thực hiện. Mô hình được thực hiện bằng cách “đặt cọc - hoàn trả”, nghĩa khi có nhu cầu thuê túi, khách hàng chỉ cần đặt cọc 10.000 đồng/chiếc để mua sắm và mang về nhà. Ở lần mua sắm tiếp theo, khách hàng chỉ cần mang túi trả lại để nhận tiền cọc.

“Mình đã có một số lần trải nghiệm mô hình thuê túi đi mua sắm, cảm giác rất tiện vì không cần phải mang theo túi từ nhà. Túi vừa sạch sẽ, lại có thể mang về, vừa thuận tiện mua sắm vừa không tạo thêm rác thải”, chị Nguyễn Bảo Trân (phường Thuận Hóa), thường xuyên mua sắm tại siêu thị GO! Huế chia sẻ.

Nhiều khách hàng khác cũng đã trải nghiệm mô hình “cho thuê túi đi siêu thị” và hào hứng với sự tiện lợi này. Chị Võ Thị Hương (phường An Cựu) cho biết: “Chi phí đặt cọc thấp nên ai cũng có thể trải nghiệm mô hình. Việc thuê - trả túi đơn giản, không mất thời gian. Tôi nghĩ mô hình này sẽ góp phần hình thành thói quen mua sắm xanh cho mọi người, tương tự với thói quen mang bình nước cá nhân khi đi làm, đi học”.

Theo anh Nguyễn Ngự Giao, chuyên viên Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, điểm đặc biệt của mô hình nằm ở những chiếc túi, bởi đây là những sản phẩm tái chế từ các poster, banner cũ do các học sinh tại Trường Khuyết tật tình thương Mỹ Lâm (tỉnh An Giang) làm nên. Nhờ vật liệu từ banner nhựa, bạt, túi có độ bền cao, chịu lực tốt, kháng nước và có thể sử dụng nhiều lần. Thông qua mô hình này, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” hy vọng đây là cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả nhằm hạn chế túi ni lông dùng một lần, loại rác thải khó phân hủy và gây nhiều hệ lụy cho môi trường, đồng thời tạo thêm sinh kế, vun đắp tương lai cho những mảnh đời yếu thế.

“Mục tiêu chính của mô hình là tạo ra một hệ thống tái sử dụng đơn giản, thực tế, dễ nhân rộng tại các siêu thị, cửa hàng lớn. Khi người dân quen dần với việc thuê, trả túi, lượng túi ni lông tiêu thụ sẽ giảm đi, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống bền vững”, anh Nguyễn Ngự Giao nói.

Đại diện siêu thị GO! Huế chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, nhất là trong việc sử dụng túi ni lông mỗi lần đi siêu thị. Sau thời gian thí điểm từ tháng 10 đến tháng 12/2025, siêu thị sẽ phối hợp với Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đánh giá tần suất sử dụng, tỷ lệ hoàn trả và mức độ chấp nhận của khách hàng để xem xét mở rộng mô hình”.

Trong bối cảnh Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị xanh, sạch, thân thiện môi trường, những mô hình tiêu dùng xanh như thuê túi đi siêu thị là cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ góp phần giảm lượng rác thải nhựa phát sinh hàng ngày, mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong thói quen mua sắm của người dân và hướng tới lối sống xanh, bền vững.