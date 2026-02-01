Sống xanh cùng thrift shop

Người trẻ Huế quan tâm tới xu hướng tiêu dùng tại các thrift shop

Dấu ấn riêng

Nguyễn Văn Quốc, chủ thrift shop trên đường Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa), vừa sắp xếp những chiếc áo phông trên giá vừa kể rằng anh đến với nghề từ năm 2018. Những ngày đầu, nhiều người còn khá xa lạ với khái niệm thrift shop (cửa hàng bán đồ cũ, tái chế), thế nhưng vài năm trở lại đây, lượng khách tìm đến ngày càng đông, đặc biệt là giới trẻ và khách ngoại quốc.

“Khách nước ngoài rất thích những món đồ có dấu ấn riêng, nhất là sản phẩm vẽ tay hoặc thêu thủ công. Có người vào xem cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm một chiếc áo thật khác biệt”, anh Quốc chia sẻ.

Cửa hàng của anh có đủ loại sản phẩm từ quần áo đến nhẫn, dây chuyền, kính mắt hay những chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Điều thú vị là gu của khách hàng rất đa dạng. Có người tìm kiếm phong cách tối giản, thanh lịch. Có người lại say mê những thiết kế cá tính, “độc lạ”. Hiện nay, giá mỗi sản phẩm thường chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thấp hơn khá nhiều so với hàng mới.

Cùng với các phụ kiện thời trang, thrift shop còn có nhiều dòng sản phẩm mang phong cách vintage hoặc phiên bản giới hạn được người trẻ yêu thích. Theo anh Quốc, không ít món đồ được khách tìm mua vì gắn với những dấu ấn văn hóa và cá tính riêng của người mặc.

Đơn cử như các mẫu áo FUBU thuộc phong cách hip-hop thập niên 90 và những năm 2000. Sản phẩm này thường được đánh giá cao khi còn là hàng nguyên bản, giữ được phom dáng, logo, chất liệu. “Đây không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là dấu ấn của một giai đoạn văn hóa đường phố, âm nhạc hip-hop và lối sống phóng khoáng, sôi động”, anh Quốc cho hay.

Tại cửa hàng của anh Trung Hiếu trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thuận Hóa), cùng với việc bày biện hợp lý sản phẩm theo từng chủ đề, các bức tranh mang đậm dấu ấn đường phố đã tạo nên phong cách khác biệt cho những sản phẩm.

Hiếu cho biết anh biết đến mô hình này từ niềm yêu thích thời trang và những thông tin về thực trạng lãng phí áo quần trên thế giới. “Càng tìm hiểu tôi càng thấy lượng quần áo bị bỏ đi mỗi năm quá lớn. Trong khi đó, nhiều sản phẩm vẫn còn sử dụng tốt. Nếu có thể kéo dài vòng đời của chúng thì vừa tiết kiệm, vừa góp phần giảm áp lực lên môi trường”, anh nói.Từ suy nghĩ đó, việc kinh doanh đồ thrift đối với anh không chỉ là câu chuyện thời trang mà còn là cách lan tỏa lối sống tiêu dùng có trách nhiệm.

Gắn với tiêu dùng bền vững

Không ít khách hàng lần đầu bước vào thrift shop vẫn mang tâm lý e ngại, nhất là về độ sạch sẽ hoặc chất lượng sản phẩm. Để khách hàng yên tâm, mọi sản phẩm trước khi anh Hiếu đưa lên kệ đều được chọn lọc kỹ lưỡng. “Tất cả những món đồ này phải trải qua quá trình vệ sinh, khử khuẩn và kiểm tra chất lượng. Chỉ những sản phẩm đạt yêu cầu tôi mới đặt lên kệ bày bán”, anh Hiếu nói.

Những năm gần đây, cùng với xu hướng tiêu dùng bền vững trên thế giới, văn hóa sử dụng đồ cũ, tái chế cũng dần được quan tâm. Không chỉ người nước ngoài mà cả người trẻ trong nước cũng hưởng ứng xu hướng này.

Trong chuyến du lịch tại Huế, Emma Brown, nữ du khách đến từ Australia đã quyết định ghé thăm thrift shop địa phương. Cô cho biết: “Tôi rất thích cảm giác tìm thấy những món đồ độc đáo mà không phải ai cũng có. Mua quần áo hay phụ kiện cũ còn là cách giảm lãng phí và góp phần bảo vệ môi trường”.

Theo các chủ cửa hàng, những vị khách như Emma ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ quan tâm đến giá trị tái sử dụng, họ còn tìm kiếm những sản phẩm mang dấu ấn riêng, độc bản.

Hiện nay, không chỉ bán hàng tại cửa tiệm, nhiều chủ thrift shop còn tích cực tham gia các sự kiện trao đổi, mua bán đồ cũ. Những hoạt động này đã góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh đến với cộng đồng. “Một chiếc áo được sử dụng thêm vài năm sẽ giúp giảm nguyên liệu đầu vào và rác thải ra môi trường. Có thể đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng nếu nhiều người cùng làm thì hiệu quả từ hoạt động này mang lại sẽ vô cùng to lớn”, Hiếu chia sẻ.

Giữa vô vàn lựa chọn tiêu dùng của nhịp sống hiện đại, các thrift shop đang thầm lặng góp phần lan tỏa một thói quen mới. Ở đó, giá trị của một món đồ không chỉ nằm ở việc mới hay cũ mà còn ở khả năng được tiếp tục sử dụng thay vì trở thành rác thải. Đó cũng là cách nhiều người trẻ lựa chọn để sống xanh hơn mỗi ngày.