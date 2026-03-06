Các thành viên “Phía sau một Huế xanh” chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay trong phim ngắn. Ảnh: Nhật Nam

Kể chuyện để thay đổi thói quen

Mỗi ngày, khoảng 16 giờ, chị Phan Thị Trang, công nhân vệ sinh môi trường Xí nghiệp Nam Sông Hương thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) bắt đầu ca làm việc. Trong quá trình thu gom rác vào chiều tối, chị thường xuyên bắt gặp các vật sắc nhọn bị bỏ lẫn với rác thải sinh hoạt. Dù luôn chú ý quan sát, cẩn trọng trong từng thao tác, chị vẫn không tránh khỏi những lần bị thương do các vật dụng này gây ra.

Không chỉ chị Trang, nhiều công nhân vệ sinh môi trường của HEPCO cũng thường xuyên đối mặt với nguy cơ tương tự. Thời gian qua, HEPCO nhiều lần tuyên truyền trên các trang Facebook, Tiktok về việc bỏ rác đúng quy định, phân loại rác và bọc, gói riêng mảnh thủy tinh, vật sắc nhọn trước khi thải bỏ. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Từ thực tế đó, nhóm sinh viên ngành truyền thông, Trường Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Huế gồm: Trần Lâm Nhật Nam, Lương Thị Kim Hoàn, Phan Văn Thạnh, Lê Trương Hải Ngân, Lê Thị Diễm Trinh lựa chọn vấn đề xử lý rác sắc nhọn làm trọng tâm cho dự án truyền thông môi trường mang tên “Phía sau một Huế xanh” (PSMHX). Đây cũng là đồ án tốt nghiệp của cả nhóm.

Để cảnh báo người dân về nguy cơ từ rác sắc nhọn, nhóm PSMHX lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, trực quan thông qua hình ảnh và video clip phản ánh công việc của công nhân vệ sinh môi trường. Các sản phẩm được đăng tải trên Facebook, TikTok nhằm tận dụng khả năng tiếp cận người dùng, nhất là qua hình thức video ngắn, dễ xem và chia sẻ.

Điểm nhấn được nhóm hướng đến là phim ngắn “Mảnh vỡ vô hình” kể về hành trình của một mảnh kính vỡ sau khi bị bỏ lẫn vào rác thải sinh hoạt mà không được phân loại và xử lý an toàn. Từ một hành động bất cẩn trong gia đình, mảnh kính có thể trở thành mối nguy đối với người tiếp xúc. Với thời lượng hơn 3 phút, bộ phim nhấn mạnh những hệ lụy khó lường từ thói quen tưởng chừng nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Sau khi hoàn thành phim vào cuối tháng 11, nhóm dự kiến tổ chức một số hoạt động truyền thông trực tiếp quy mô nhỏ dành cho sinh viên và học sinh. Chương trình kết hợp chiếu phim, trao đổi kiến thức và các hoạt động bảo vệ môi trường như Chủ nhật xanh, qua đó giúp người tham gia nhận diện nguy cơ từ vật sắc nhọn trong rác thải sinh hoạt và biết cách xử lý an toàn.

Bắt đầu từ cách bỏ rác mỗi ngày

Những lần gặp gỡ, trò chuyện với công nhân vệ sinh môi trường, các thành viên PSMHX nhận ra rằng, bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ trong mỗi gia đình. Đó là bọc kỹ, để riêng biệt các vật sắc nhọn, đồng thời đánh dấu hoặc cảnh báo để công nhân thu gom nhận biết trước khi tiếp xúc.

Theo đại diện HEPCO, PSMHX là hoạt động truyền thông ý nghĩa khi sinh viên lựa chọn vấn đề xuất phát từ chính thực tế công việc của công nhân vệ sinh môi trường. Dự án góp phần giúp cộng đồng hiểu hơn về những khó khăn, rủi ro trong công việc thu gom rác, qua đó nâng cao sự chia sẻ, đồng hành với lực lượng giữ gìn vệ sinh đô thị.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Huế đánh giá, dự án góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp xúc thực tế, lắng nghe ý kiến cộng đồng và nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, đồng thời gắn hoạt động đào tạo với những vấn đề đang đặt ra trong đời sống.