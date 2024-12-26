Phân biệt các loại thịt không khó

Khách hàng nên chọn lựa thịt ở các quầy hàng uy tín, có thương hiệu

Theo TS.BS Hoàng Thị Bạch Yến, nguyên nhân chủ yếu khiến thịt lợn bị làm giả thành thịt bò xuất phát từ chênh lệch giá. Giá thịt bò thường cao hơn thịt lợn, vì vậy nhiều tiểu thương lợi dụng chênh lệch giá để biến thịt lợn thành thịt “bò” để thu lợi bất chính.

Để kiếm lời từ chệnh lệch giá, người bán dùng một số thủ thuật để biến thịt lợn thành thịt bò, như nhuộm phẩm màu công nghiệp hoặc dùng huyết bò/trâu pha loãng để tạo màu, ngâm hóa chất tạo mùi bò, sử dụng muối diêm hay chất oxy hóa để làm thớ thịt săn chắc, thậm chí trộn lẫn thịt trâu giá rẻ.

Trong thời điểm đang ảnh hưởng dịch bệnh trên đàn lợn, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn giảm, cảnh báo tình trạng tiểu thương làm giả thịt lợn thành thịt bò nhằm “giải phóng” hàng tồn. Nguy hiểm hơn, nếu gặp trường hợp thịt lợn đã nhiễm khuẩn hoặc không đảm bảo vệ sinh, lại được nhuộm màu, tẩm ướp hóa chất để bán dưới danh nghĩa thịt bò, nếu người tiêu dùng chế biến tái hoặc ăn sống, nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là liên cầu lợn là rất lớn” - BS Yến lo ngại.

BS. Yến cũng khẳng định, người tiêu dùng hoàn toàn có thể dựa vào màu sắc, thớ thịt, mỡ, mùi và khi chế biến để phân biệt các loại thịt.

Về màu sắc: Thịt bò có màu đỏ sẫm, khi để lâu ngả sẫm hơn nhưng không loang lổ. Ngược lại, thịt lợn giả thịt bò thường được nhuộm đỏ tươi hoặc đỏ gắt, trông bắt mắt nhưng kém tự nhiên. Sau một thời gian, màu dễ nhạt hoặc loang lổ.

Cấu trúc thớ thịt: Thịt bò thớ dài, thẳng, săn chắc và khó xé tay. Trong khi đó, thịt lợn có thớ ngắn, mềm, dễ xé. Đối với mỡ: Mỡ bò có màu vàng nhạt, cứng, dính chặt vào thịt. Nếu thấy thịt đỏ nhưng mỡ trắng tinh, mềm và dễ tách rời thì khả năng cao là thịt lợn bị nhuộm màu.

Thịt bò sống có mùi đặc trưng, dễ nhận biết. Thịt giả thường có mùi hắc nhẹ do hóa chất hoặc mùi giống thịt lợn thông thường. Khi chế biến, thịt bò nấu chín có nước trong, ít váng, miếng thịt nâu thẫm, dai và thơm. Thịt lợn giả khi nấu thường làm nước đục, nổi nhiều váng, thịt chín mềm nhũn, dễ nát và ít mùi bò.

BS Yến chia sẻ: “Nếu nghi ngờ, người dân có thể thử luộc nhanh một miếng nhỏ. Thịt bò thật sẽ tỏa ra mùi đặc trưng ngay khi vừa chín, còn thịt giả thì không”.

Vì những lý do trên, BS. Nguyễn Thị Bạch Yến khuyên người tiêu dùng không ham rẻ, chỉ mua thịt tại các siêu thị, cửa hàng uy tín, chợ truyền thống có kiểm định thú y.

Ở góc độ quản lý, các ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời công khai cơ sở vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết thịt an toàn để người tiêu dùng chủ động phòng tránh. “Quan trọng không kém là cần có chính sách hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn sạch, có kiểm dịch, nhằm giúp người dân yên tâm sử dụng, tránh thiệt hại cho người chăn nuôi, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tiểu thương biến thịt lợn thành thịt bò để trục lợi” - BS Yến nói.