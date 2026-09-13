Những tà áo dài kể chuyện Huế

Những tà áo dài sắc xanh gợi dòng Hương, điểm xuyết hoa sen, mây vờn và hoa văn cung đình, thể hiện sự gắn kết giữa con người với di sản văn hóa Cố đô.

Tình yêu với áo dài

Trần Thiện Khánh đến với thời trang một cách tự nhiên. Anh yêu áo dài. “Áo dài không chỉ là một bộ trang phục mà nó còn mang theo văn hóa, ký ức và tâm hồn của người Việt”, anh chia sẻ.

Áo dài trở thành ngôn ngữ sáng tạo của Trần Thiện Khánh. Thay vì xem mỗi thiết kế chỉ là một sản phẩm thời trang, anh tìm cách đặt vào đó một câu chuyện. Khi thì câu chuyện về Huế, khi là văn hóa cung đình, khi là những hình ảnh gắn với người phụ nữ Việt Nam.

Năm 2015, lần đầu mang áo dài Việt Nam giới thiệu tại Anh, anh nhận ra tà áo dài có thể vượt qua biên giới. Năm 2016, bộ sưu tập “Huyền Bí Phương Đông” tại Festival Áo dài Huế giúp anh định hình rõ hơn phong cách gắn với không gian cung đình. Năm 2024, show “Thương” đánh dấu 20 năm làm nghề. Thế nhưng, khi được hỏi về cột mốc đặc biệt nhất, anh lại chọn “Hương ký ức”. Bởi lần này, anh đưa câu chuyện về mạ lên sân khấu một cách trọn vẹn nhất.

Trong “Hương ký ức”, những hình ảnh được Trần Thiện Khánh lựa chọn không phải những biểu tượng xa xôi. Đó là đôi bàn tay của mẹ, gánh bánh lọc và những sinh hoạt đời thường của một gia đình xứ Huế. Với anh, đó là hình ảnh được nhớ rõ nhất, đôi tay gói ghém yêu thương, chắt chiu những tháng ngày bình dị để nuôi con khôn lớn. Anh lấy cảm xúc làm điểm bắt đầu rồi chuyển hóa thành màu sắc, chất liệu, đường nét và những hình ảnh gợi nhớ.

Cách tiếp cận ấy cũng được thể hiện trong chất liệu và phom dáng của bộ sưu tập. “Hương ký ức” sử dụng lụa trên phom áo dài truyền thống, với họa tiết được xử lý theo hướng gợi nhớ thay vì mô tả trực tiếp. Nếu “Hương ký ức” là nơi người con trở về với tuổi thơ, thì “Lam Ngọc” là bước tiếp theo của hành trình. Sắc xanh lam của dòng Hương kết hợp cùng hoa sen, mây vờn và những đường nét gợi không gian cung đình tạo nên hình ảnh Huế qua cái nhìn của một người đã trưởng thành. Khánh cho biết, anh chủ ý xây dựng hai bộ sưu tập thành một mạch cảm xúc: từ tuổi thơ, gia đình, hình bóng mạ đến người con đã lớn, đi xa nhưng vẫn mang quê hương theo từng bước đi.

Đi xa để thấy Huế luôn ở lại

Những lần đứng trên các sân khấu ở Anh, Mỹ, Canada hay các chương trình trong nước, Khánh nhìn rõ hơn những giá trị vốn rất quen thuộc: Sự trầm mặc của sông Hương, nét tinh tế của không gian cung đình và sự dịu dàng trong đời sống thường nhật. “Huế không phải là điều tôi cần tìm kiếm thêm, mà là điều tôi luôn mang theo”, anh nói. Có lẽ vì thế mà dấu ấn Huế trong áo dài Trần Thiện Khánh còn là sự mềm mại, tiết chế và gợi cảm xúc.

Quan trọng hơn, mỗi thiết kế phải có một câu chuyện phía sau. “Hương ký ức” vì thế không chỉ là một show thời trang mới trong hành trình của Trần Thiện Khánh. Nó giống như một lần người thiết kế quay về nhìn lại chính mình, nhìn lại nơi mình bắt đầu, những người đã đi cùng mình và những điều tưởng nhỏ bé nhưng ở lại lâu nhất.

Show diễn được tổ chức trong mùa Vu Lan, cũng là tháng sinh nhật của mạ anh. Anh không mong khán giả chỉ nhớ đến những tà áo dài đẹp, mà hy vọng sau khi chương trình khép lại, mỗi người có thể dừng lại một chút để nghĩ về mẹ và quê hương của mình. Từ một người từng chỉ nghĩ đơn giản về việc tạo ra những bộ trang phục đẹp, Trần Thiện Khánh muốn áo dài mang theo nhiều hơn thế: Những câu chuyện về Huế, quê hương Việt Nam và ký ức của mỗi người. Phía trước, anh vẫn muốn tiếp tục đưa những câu chuyện văn hóa Huế đi xa hơn, để vẻ đẹp Cố đô không chỉ được nhìn thấy qua cảnh sắc, mà còn được cảm nhận qua từng tà áo.