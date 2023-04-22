Bánh mì - quen thuộc và mới mẻ

Du khách thưởng thức nét văn hóa ẩm thực Huế

Vào tiệm... ăn bánh mì

Ngày trước, bánh mì Huế chủ yếu gắn với hình ảnh các cô, các bác đẩy xe bán từ sáng sớm đến khuya. Một ổ bánh mì nóng giòn, thêm pate thơm, thịt nguội, chả, rau và chút tương ớt cay nồng đã đủ làm bữa sáng hay bữa ăn lót dạ. Nhanh, gọn, rẻ, đúng với tinh thần của món ăn đường phố. Nhưng những năm trở lại đây, thị trường bánh mì Huế ghi nhận một sự thay đổi lớn. Những cửa tiệm khang trang, có bàn ghế gọn gàng, wifi đầy đủ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Các tiệm không chỉ bán bánh mì mang đi mà còn trở thành không gian để người dân và du khách dừng chân, ngồi ăn chậm rãi và tận hưởng.

Hồ Quỳnh Anh, chủ tiệm Sóc Nâu Bakery, chia sẻ về quyết định khởi nghiệp của mình: “Mình muốn thử sức và thay đổi lĩnh vực của mình, mở Sóc Nâu để bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi thêm kỹ năng kinh doanh, quản lý và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đây là cơ hội để tôi phát triển hơn, nâng cao khả năng tự chủ và tích lũy kinh nghiệm quý giá cho các dự định tương lai”.

Dẫu hình thức thay đổi, nhưng điều khiến bánh mì Huế được yêu thích vẫn nằm ở hương vị riêng biệt. Ổ bánh nhỏ hơn bánh mì Sài Gòn, vỏ giòn nhưng ruột không quá rỗng. Nhân bánh là sự hòa quyện của pate béo, chả Huế dày miếng, thịt nguội, thêm chút đồ chua và rau thơm. Vị cay của tương ớt Huế như điểm nhấn cuối cùng làm bừng lên hương vị. “Khách nước ngoài thường khen hương vị đậm đà, nguyên liệu tươi và dễ ăn. Nhiều người thích pate, chả và thịt heo vì vừa lạ vừa hài hòa”, Quỳnh Anh cho biết.

Một trong những yếu tố làm nên sự đặc biệt của bánh mì Huế là cách người bán luôn chau chuốt từng chi tiết nhỏ. Pate thường được làm thủ công theo công thức gia truyền, tương ớt thì cay nồng đặc trưng, chả cũng là chả Huế mềm, thơm và có hương vị rất riêng. “Sự chuyển mình của bánh mì Huế là một bước phát triển tích cực. Khi nhu cầu ẩm thực nâng cao, bánh mì không chỉ là món ăn nhanh mà trở thành trải nghiệm trọn vẹn hơn. Mình tin bánh mì Huế có thể được nâng tầm nhưng vẫn giữ nguyên hồn truyền thống”, cô chủ Quỳnh Anh nói.

Giữ gìn hương vị

Trong hành trình khám phá Huế, nhiều du khách xem việc thưởng thức một ổ bánh mì nóng buổi sáng là một “nghi thức” nhỏ nhưng đáng nhớ. Bởi bánh mì ở đây không chỉ để ăn no, mà còn để cảm nhận nhịp sống. Trên những con phố gần sông Hương, du khách dễ dàng bắt gặp cảnh người dân xếp hàng mua bánh mì trước giờ đi làm. Có người tranh thủ mua vội một ổ mang theo, có người ngồi lại nơi góc quán quen thuộc, nhâm nhi cùng ly cà phê. Không gian ấy thật gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở mô hình truyền thống, bánh mì Huế hiện nay đang có nhiều hướng phát triển mới. Một số tiệm trẻ đầu tư vào cách trình bày, đa dạng nhân bánh để phù hợp hơn với thị hiếu giới trẻ: bánh mì thịt nướng, bánh mì bò sốt vang, bánh mì gà xé… Dù thay đổi, nhưng nền tảng hương vị Huế vẫn được giữ lại.

Đối với thế hệ trẻ khởi nghiệp với bánh mì, đây không chỉ là công việc kiếm sống mà là hành trình giữ gìn một phần hương vị bản xứ. Họ sáng tạo nhưng vẫn trân trọng giá trị truyền thống. Một số bạn trẻ còn đưa bánh mì Huế lên các nền tảng mạng xã hội, giới thiệu món ăn đến bạn bè quốc tế, để thấy rằng một ổ bánh mì dù nhỏ cũng có thể trở thành niềm tự hào về văn hóa.