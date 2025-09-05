Để có văn kiện đại hội chất lượng

Cán bộ, đảng viên xã Chân Mây - Lăng Cô góp ý cho văn kiện Đại hội

Phát huy trí tuệ, dân chủ

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 8/1/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, quá trình chuẩn bị văn kiện trình tại đại hội được tiến hành với tinh thần dân chủ, công khai, cầu thị.

Trọng tâm là việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý từ các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân… tạo nên sự đa dạng, nhiều chiều. Đây là kênh quan trọng để tập hợp trí tuệ, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, cũng như những hiến kế thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

Việc lấy ý kiến góp ý văn kiện được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, như thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị đảng bộ các cấp; tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; góp ý bằng văn bản, phiếu lấy ý kiến; thông qua hệ thống mặt trận, đoàn thể để tập hợp tâm tư, nguyện vọng Nhân dân. Dự thảo văn kiện còn được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và báo chí để tiếp nhận góp ý trực tuyến, mở rộng kênh tiếp nhận qua công nghệ số. Quá trình lấy ý kiến thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ tập thể và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Ý kiến được tiếp nhận đa chiều, bao quát nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị, môi trường, chuyển đổi số, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng... Mỗi tầng lớp đóng góp theo thế mạnh riêng: Trí thức nhấn mạnh giải pháp khoa học; doanh nghiệp quan tâm cơ chế, chính sách; người dân chú trọng đến đời sống và an sinh xã hội...

Tại hội nghị trí thức tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng đã gợi mở nhiều nội dung cốt lõi mong được góp ý, như: Đánh giá tổng quát thành tựu, hạn chế; tổng kết nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đến năm 2030; cùng với đó là 15 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá. Đây đều là những vấn đề chiến lược, cần sự thảo luận thẳng thắn, khoa học và giàu tính thực tiễn từ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học.

Tại hội nghị này, nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích nguyên nhân của những hạn chế, bổ sung bài học về đổi mới tư duy lãnh đạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát huy dân chủ và vai trò của Nhân dân. Không ít ý kiến nhấn mạnh cần thể hiện rõ bản sắc riêng của Huế - giá trị văn hóa Cố đô, nền tảng nhân văn trong phát triển - để từ đó xác định mục tiêu xây dựng Huế thành đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản - văn hóa; đồng thời là trung tâm lớn về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ trong khu vực.

Chắt lọc, hoàn thiện để văn kiện chất lượng

Không dừng lại ở việc lắng nghe, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc tiếp thu, phân tích và chắt lọc các ý kiến để hiệu chỉnh, hoàn thiện văn kiện theo hướng vừa có tầm chiến lược, vừa sát với thực tiễn phát triển của TP. Huế.

Tại hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ trí thức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đánh giá: Những ý kiến sâu sắc, khoa học, tâm huyết đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo, đồng thời gợi mở những giải pháp mới, thực tiễn hơn. Các góp ý liên quan đến phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng vùng ven đô; nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đặc thù văn hóa - giáo dục của Huế; cụ thể hóa các chương trình trọng điểm và điều chỉnh chỉ tiêu phát triển theo hướng khả thi… đã giúp dự thảo báo cáo chính trị trở nên toàn diện và chặt chẽ hơn.

Thông qua các ý kiến đóng góp trực tiếp và bằng văn bản cũng đã góp phần làm rõ hơn tầm nhìn xây dựng Huế đến năm 2030 trở thành đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản, một trong những trung tâm văn hóa - du lịch - y tế chuyên sâu hàng đầu Đông Nam Á; đồng thời là trung tâm khoa học, giáo dục - đào tạo đa ngành, chất lượng cao của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cho biết, quá trình hiệu chỉnh văn kiện luôn bám nguyên tắc: Bảo đảm tính khái quát nhưng gắn chặt với thực tế; xác định nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, giữ vững chủ đề xuyên suốt của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế giàu bản sắc văn hóa, phát triển nhanh, bền vững”.

Để đi đến bản dự thảo cuối cùng trình Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã kế thừa thành quả từ các nhiệm kỳ trước, đồng thời nghiêm túc lắng nghe, chọn lọc tinh hoa trí tuệ của Nhân dân, trí thức, cán bộ, đảng viên. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, bảo đảm để văn kiện trình Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ tập thể, có chất lượng, khả thi, trở thành “kim chỉ nam” cho hành động trong giai đoạn 2025 - 2030 và những chặng đường tiếp theo.