Ngọn cờ chỉ lối, dẫn đường

Phu Văn Lâu - Kỳ đài Huế. Ảnh: Châu Lê

Ngọn cờ chỉ lối

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng và gắn liền với quá trình xây dựng đường lối, lãnh đạo đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam từ mùa xuân năm 1930 đến nay. Tư tưởng đó, con đường đó hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người Việt Nam.

Ngọn cờ chính nghĩa thể hiện khát vọng về những quyền lợi thiêng liêng và chính đáng về một xã hội mới - dân chủ và công bằng, bình đẳng và tự quyết, không có sự áp bức nô dịch dân tộc, không có sự phân biệt đối xử giữa con người... đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao trong cuộc đấu tranh kiên cường và bền bỉ của Nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc và chống các cuộc xâm lược.

Công cuộc đổi mới lần thứ nhất (năm 1986) là bước ngoặt dẫn đến những thay đổi cơ bản cục diện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đường lối đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đã chứng minh tính đúng đắn và mang lại những kết quả đã được ghi nhận. Những thành tựu đạt được sau 40 năm đổi mới giúp Việt Nam tích lũy thế và lực làm cơ sở cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Giữ vững vai trò dẫn đường

Trong bối cảnh mới, để có thể thích ứng với những biến động, để tiếp tục phát triển, Việt Nam cần và đang thực hiện một cuộc đổi mới đất nước sâu, rộng và triệt để. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đóng vai trò quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Bộ máy tinh gọn, vận hành linh hoạt không chỉ giúp đất nước phát triển bền vững, mà còn tăng khả năng thích ứng với biến động của tình hình thế giới. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống bộ máy không chỉ là giảm đầu mối, tiết kiệm ngân sách mà điều quan trọng là hướng đến sự vận hành hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực và nhân lực.

Không chỉ triển khai ở các ngành và cấp Trung ương, việc tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ ở các địa phương. Chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp tỉnh, thành và xã, phường. Sáp nhập các tỉnh/thành phố, tăng quy mô xã/phường, mở rộng địa giới hành chính để phát huy thế mạnh tổng hợp của từng địa phương gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng với chiến lược phát triển các ngành, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời với việc sáp nhập là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy với đích đến là “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp hơn, mẫn cán hơn.

Những đổi mới, cải cách được dẫn đường bởi bốn nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị ban hành trong khoảng thời gian rất ngắn từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, đánh dấu bước chuyển biến đột phá về tư duy lãnh đạo, quản lý sát hợp với thực tiễn đang vận động với gia tốc ngày càng cao.

Nghị quyết 57 tạo đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 59 xác định hội nhập là động lực chiến lược trong giai đoạn mới. Nghị quyết 66 xác định: Thể chế pháp luật là động lực, là nền tảng cho phát triển đất nước. Nghị quyết 68 đặt nền móng cho sự chuyển biến toàn diện và mạnh mẽ về chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là “Bộ tứ trụ cột” - những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn năm 2045 Việt Nam phát triển, trở thành nước công nghiệp hiện đại, có mức thu nhập cao. Bốn nghị quyết trụ cột cùng với các nghị quyết về đường lối phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế… tạo nên chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược. Điểm đột phá chung của các nghị quyết là tư duy phát triển mới: từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “bảo hộ” sang “cạnh tranh sáng tạo”, từ “hội nhập bị động” sang “chủ động hội nhập”, từ “cải cách phân tán” sang “đột phá toàn diện, đồng bộ và sâu sắc”.

Hướng tới tương lai

Kỷ nguyên độc lập, tự do do Hồ Chí Minh tiên phong mở ra từ mùa thu cách mạng năm 1945 và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi đầu từ năm 1986 đã tạo tiền đề vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thời cơ, thuận lợi cùng những nguy cơ, thách thức vẫn đan xen, nhưng một kỷ nguyên mới đã mở ra - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng”. Chúng ta đã nhận thức thời gian và không gian phát triển. Khoảng thời gian từ nay đến năm 2030 chính là thời cơ lịch sử để dân tộc vươn lên giành những thắng lợi quyết định. Đó là khoảng thời gian hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh cho dân tộc phát triển vươn lên trong bối cảnh diễn ra bước chuyển có tính thời đại của một thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, mang đến cơ hội cho những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, có thể nắm bắt, tận dụng “ưu thế phát triển sau” để bứt phá.

Với mục tiêu, đích đến bất biến là độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, cả dân tộc đồng lòng, chung sức, nắm bắt thời cơ, tận dụng thuận lợi, vượt lên thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, đạt những mục tiêu chiến lược khi tới mốc 100 năm thành lập Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt các thành tựu lịch sử ghi dấu một thế kỷ bảo vệ và xây dựng đất nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”. Kỷ nguyên mới hội tụ thực lực nội sinh của dân tộc kết hợp với ngoại lực do thời cơ mang lại với ý chí mạnh mẽ, tích cực của Đảng, với tinh thần nỗ lực của Nhân dân tự tin thực hiện khát vọng “vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Bối cảnh mới với những đòi hỏi mới từ thực tiễn đang chứng kiến công cuộc đổi mới lần thứ hai ở Việt Nam, tạo động lực phát triển đưa đất nước tiến lên, để Việt Nam “cất cánh”.