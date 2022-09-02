Từ tuyên ngôn độc lập đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thành phố Huế hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. Ảnh: UBND TP. Huế

“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”

Từ thời khắc lịch sử trọng đại ấy, dân tộc Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, thoát khỏi đêm trường nô lệ, giành lại độc lập, tự do cho đất nước, lập ra một nước Việt Nam mới - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và để “giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”, toàn thể dân tộc Việt Nam đã phải tiếp tục cuộc chiến đấu ròng rã suốt 30 năm trước những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh bậc nhất, gắn liền với những chiến công chói lọi: Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu

50 năm đất nước hòa bình, thống nhất là 50 năm toàn Đảng, toàn dân ta bước vào cuộc hành trình đầy gian lao, vất vả để khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, khủng hoảng kinh tế - xã hội ở trong nước, vượt qua thử thách của thời đại khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Bằng đường lối đổi mới toàn diện từ năm 1986, Việt Nam đã từng bước vươn mình. Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã xác lập nên một cơ đồ, vị thế vô cùng đáng tự hào, được Nhân dân cả nước tin tưởng và bạn bè quốc tế khâm phục. Ngày nay, hai tiếng “Việt Nam” không chỉ là biểu tượng của tinh thần bất khuất, quật cường mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế và là một mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Ngày nay, đất nước ta đã thực sự “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả dân tộc chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, trở thành quốc gia hiện đại, văn minh, đời sống Nhân dân sung túc, thịnh vượng dựa trên “bốn trụ cột”: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hội nhập quốc tế; Xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Việt Nam hôm nay đã mang một diện mạo mới, sắc vóc mới với tâm thế tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Cả nước hoàn thành sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sáp nhập xã, không tổ chức cấp huyện để còn lại 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Có thể ví von điều này như là việc đất nước đã “tự làm gọn” bản thân để có thể đi được xa hơn, nhanh hơn, hòa cùng nhịp bước khẩn trương của thời đại. Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để tăng tốc, vươn lên trở thành nước phát triển, thoát ra khỏi “bẫy thu nhập trung bình” - một nguy cơ rất lớn nếu chúng ta tự thỏa mãn với chính mình và vẫn đi theo những lối mòn quán tính.

Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi nguồn lực khoa học - công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu của sự phát triển; đồng thời với đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới từ những ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo từ những cá nhân/nhóm cá nhân trong xã hội. Để giải phóng mọi nguồn lực của quốc gia, yêu cầu quan trọng hàng đầu là phải xây dựng và tạo lập một môi trường pháp lý minh bạch, công khai, dễ tiếp cận đối với mọi người dân và doanh nghiệp. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ và là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, Việt Nam đã, đang và sẽ định vị chỗ đứng xứng đáng của mình trong một thế giới còn nhiều biến động và bất ổn.

Dân tộc Việt Nam với bề dày văn hóa - lịch sử hàng ngàn năm và là biểu tượng của cả nhân loại về tinh thần tự chủ, độc lập, tự do; với bản lĩnh, trí tuệ và bản sắc văn hóa đặc sắc của mình - rộng mở với tất cả nhưng vẫn rất riêng, tự hào với truyền thống nhưng sẵn sàng tiếp thu cái mới, nhất định sẽ thành công trên con đường vươn đến thịnh vượng, hùng cường, hiện đại, để hai tiếng “Việt Nam” mãi mãi vang xa và là niềm kiêu hãnh của “con Lạc, cháu Hồng”.