Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist.

Tham gia đoàn, có Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Perez Mackenna; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Bernal; Bộ trưởng Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Khai khoáng Daniel Mas; Bộ trưởng Nông nghiệp Jaime Campos; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Fundacion Chile Julio Pertuze; Tổng Thư ký về Chính sách đối ngoại Frank Tressler; Tổng Cục trưởng Cục Lễ tân và Nghi lễ Nhà nước Oscar Fuentes; Chánh Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao, ông Carlos Bonomo; Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Juan Pablo Espinoza; Giám đốc Nội dung của Tổng thống, ông Cristian Valenzuela; Giám đốc Báo chí của Tổng thống, bà Maria Paz Fadel; Giám đốc Lịch trình của Tổng thống, ông Antonio Barchiesi; Cố vấn Truyền thông, Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao, ông Juan Jose Lagorio.

Tổng thống José Antonio Kast sinh ngày 18/1/1966 tại thủ đô Santiago của Chile. Trước khi giữ cương vị Tổng thống Cộng hòa Chile nhiệm kỳ 2026-2030, ông là luật sư và chính trị gia có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động chính trị. Ông học tại Khoa Luật, Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile, nơi ông được cấp bằng chuyên môn về luật và bắt đầu thể hiện nguyện vọng tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng cũng như tích cực tham gia các cuộc thảo luận, trao đổi tư tưởng trong môi trường đại học.

Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị ở cấp chính quyền địa phương, giữ chức Ủy viên Hội đồng thành phố Buin trong giai đoạn 1996-2000. Sau thời gian công tác tại chính quyền địa phương, ông được bầu làm Hạ nghị sĩ Quốc hội Chile và đảm nhiệm cương vị này trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2002 đến 2018. Trong thời gian hoạt động tại Quốc hội, ông đại diện cho các khu vực bầu cử phía nam Vùng đô thị Santiago, đồng thời tham gia các ủy ban quan trọng về giáo dục, hiến pháp, lập pháp, tư pháp và tài chính. Ông được ghi nhận với hoạt động giám sát và lập trường kiên định bảo vệ các nguyên tắc, định hướng chính sách của mình.

Năm 2019, ông thành lập Đảng Cộng hòa Chile, qua đó lãnh đạo một phong trào chính trị-xã hội tập trung thúc đẩy tự do kinh tế, củng cố các giá trị gia đình và tôn trọng nguyên tắc pháp quyền. Sau khi tham gia nhiều cuộc bầu cử tổng thống, ông đã giành được sự ủng hộ của đa số cử tri trên toàn quốc với cương lĩnh tranh cử tập trung vào khôi phục an ninh, trật tự xã hội, kiểm soát biên giới và phục hồi kinh tế thông qua nâng cao hiệu quả chi tiêu công và khuyến khích đầu tư tư nhân.

Về đời sống cá nhân, Tổng thống José Antonio Kast kết hôn với bà Maria Pia Adriasola Barroilhet. Hai ông bà có chín người con. Ông đề cao các giá trị về tinh thần trách nhiệm, năng lực và thành tích cá nhân, cũng như sự tận tâm đối với vận mệnh đất nước trong cả đời sống riêng và hoạt động công vụ.

https://nhandan.vn/tong-thong-chile-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1002732.html