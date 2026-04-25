Tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Đoàn kiều bào dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài)

Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ được trao truyền hàng nghìn năm, trở thành biểu tượng nguồn gốc dân tộc. Ngay từ thời Hùng Vương dựng nước, người Việt đã sớm ý thức cùng chung nguồn cội, hình thành lối sống quần tụ mang tính cộng đồng trong lao động, chiến đấu, dựng nước và giữ nước.

Từ đời sống hằng ngày với công cuộc trị thủy bảo vệ ruộng đồng, xóm làng qua câu chuyện Sơn Tinh-Thủy Tinh... đến nét văn hóa bánh chưng, bánh dày; thi bơi trải; hát xoan... hay Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc đều chú trọng đến sức mạnh tập thể. Hai tiếng đồng bào bắt nguồn từ truyền thuyết Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, từ ý niệm chung dòng máu Lạc Hồng, chung tổ tiên, để rồi hình thành nên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong mỗi gia đình người Việt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần dùng từ đồng bào để nói, viết về nhân dân, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, lòng nhân ái đùm bọc, sẻ chia. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng lại giữa chừng hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Hai tiếng đồng bào vang lên thật xúc động, ấm áp và bao hàm sự gắn kết bền chặt, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn của đất nước.

Chính sức mạnh to lớn đó đã góp phần quan trọng làm nên thành công vang dội của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian nan, thách thức để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực như ngày nay. Đó là sức mạnh bắt đầu từ mạch nguồn dân tộc, từ lòng yêu nước, từ tinh thần cộng đồng, từ sự gắn bó giữa con người và con người qua bao thế hệ. Và đó cũng sẽ là cội nguồn sức mạnh để chúng ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, mạch nguồn dân tộc đó ngày càng được tiếp nối, hun đúc mạnh mẽ. Để dù đi đâu, ở bất cứ phương trời nào, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam vẫn vang lên hai tiếng đồng bào thiêng liêng, cùng nhau hướng về nguồn cội, cùng chung tay đóng góp dựng xây quê hương, đất nước.

Lễ hội Đền Hùng và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) vì vậy không chỉ là dịp để chúng ta tri ân tổ tiên, mà còn là dịp để nhắc nhở mỗi người Việt về cội nguồn dân tộc và sức mạnh tinh thần nuôi dưỡng sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng là sự kiện tạo nên sự kết nối thế hệ, đặt ra trách nhiệm, ý thức công dân cũng như góp phần tạo nên nội lực quốc gia.

